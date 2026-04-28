Departamento de Justicia de EE.UU. presenta tres cargos federales contra el tirador de la Cena de Corresponsales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes tres cargos federales contra Cole Thomas Allen, el hombre que abrió fuego durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril en el hotel Washington Hilton de la capital estadounidense, según anunció el fiscal general interino Todd Blanche.

Los cargos son: intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, punible con hasta cadena perpetua; transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave, con hasta 10 años de prisión; y descarga de un arma de fuego durante un crimen de violencia, con un mínimo obligatorio de 10 años consecutivos a cualquier otra condena y un máximo de cadena perpetua.

Blanche detalló la cronología del caso: Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, reservó una habitación en el Washington Hilton del 24 al 26 de abril.

El 21 de abril viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y luego hasta Washington D.C., donde llegó el 24 de abril al mediodía y se registró en el hotel.

La noche del 25 de abril, alrededor de las 8:40 p.m., Allen se acercó a un puesto de control de seguridad en el nivel terraza del hotel —un piso por encima del salón donde se celebraba la cena— y corrió a través del magnetómetro portando una escopeta calibre 12 de acción de bombeo.

«Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el pecho, pero llevaba puesto un chaleco antibalístico que funcionó», declaró Blanche.

El agente sobrevivió gracias al chaleco antibalístico y Allen fue neutralizado y detenido antes de acceder al salón principal, donde se encontraban unas 2,600 personas, entre ellas el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Unos 10 minutos antes del ataque, Allen envió a su familia un manifiesto de aproximadamente 1,000 palabras, firmado como «Cole “cara fría” “asesino federal amistoso” Allen».

En el documento identificó como blancos a «funcionarios de la administración, priorizados del rango más alto al más bajo».

Su hermano, residente en New London, Connecticut, alertó a la policía tras recibir el texto.

El Servicio Secreto emitió una declaración sobre el incidente y el FBI, bajo la dirección de Kash Patel, asumió la investigación federal ejecutando allanamientos en la habitación de hotel de Allen y en su residencia en California.

La fiscal federal Jeanine Pirro advirtió con firmeza tras los cargos: «Que esto sea un mensaje para quien piense que Washington D.C. es el lugar para ejercer violencia política.

La Constitución y las leyes de Estados Unidos nos permiten expresar nuestras opiniones con nuestra voz y nuestro voto.

Lo que no permiten es hacerlas valer mediante la violencia, especialmente la dirigida contra el presidente. Esto es antidemocrático en su esencia».

Allen, graduado de Caltech en ingeniería mecánica y con maestría en ciencias de la computación, compareció ante un tribunal federal este lunes sin antecedentes penales previos, según señalaron sus defensores públicos.

Trump se mostró firme tras el tiroteo y difundió el video de seguridad del presunto tirador horas después del incidente.

Una audiencia de detención preventiva quedó programada para el jueves 30 de abril a las 11 a.m. en Washington D.C., donde se determinará si Allen permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.