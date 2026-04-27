Trump apoya idea de una periodista de cambiar el nombre de ICE: ¿Cómo se llamaría?

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El presidente Donald Trump respaldó públicamente la propuesta de renombrar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como NICE, al compartir en su red social la publicación de una periodista conservadora que sugirió el cambio con un argumento humorístico.

La idea original fue publicada el 25 de marzo por Alyssa Marie, periodista pro-Trump asociada al medio TABSReport. Su propuesta acumuló más de 850,000 vistas antes de llegar a manos del mandatario.

"Quiero que Trump cambie ICE a NICE (Servicio de Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) para que los medios tengan que decir 'agentes NICE' todos los días", escribió Alyssa Marie en X.

Trump respondió con entusiasmo en Truth Social: "¡Gran idea! Háganlo". La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en X republicó de inmediato la captura de pantalla del mensaje presidencial, amplificando el respaldo.

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

La propia Alyssa reaccionó con sorpresa ante la difusión: "Es surrealista que mi presidente favorito me haya publicado", escribió este lunes en X.

La lógica detrás de la propuesta es sencilla: si la agencia se llamara NICE, los medios de comunicación se verían obligados a referirse a "agentes NICE" en cada nota, lo que suavizaría involuntariamente la percepción pública de la institución.

Críticos y medios como The Daily Beast calificaron la idea de "vergonzosa", al considerarla un intento superficial de maquillar las operaciones de deportación sin cambios reales.

Hasta el momento, no existe ninguna acción formal del gobierno ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para implementar el cambio de nombre.

El respaldo de Trump llega en un momento de intensa controversia para ICE. El director interino Todd Lyons anunció su renuncia el 17 de abril, efectiva el 31 de mayo, en medio de escándalos por muertes bajo custodia.

En 2025 se registraron al menos 31 fallecimientos en centros de detención de ICE, la cifra más alta en dos décadas, y el número de inmigrantes muertos bajo custodia siguió aumentando con al menos 17 casos adicionales hasta abril pasado.

En enero pasado, agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante una operación migratoria en Minneapolis: una madre de tres hijos y un enfermero, ambos de 37 años.

El incidente derivó en la destitución de la secretaria del DHS Kristi Noem en marzo de 2026, reemplazada por Markwayne Mullin.

A pesar de las polémicas, la administración Trump ha intensificado las operaciones de la agencia. Miami lidera las redadas migratorias en Estados Unidos con un promedio de 120 arrestos diarios en 2026.

En 2025, casi tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron el país: 2.2 millones por autodeportación y más de 675,000 por expulsión directa.

La administración también ha contratado 12,000 nuevos agentes del DHS, duplicado los efectivos de ICE en las calles y destinado un presupuesto de 30,000 millones de dólares al área, con bonos de hasta 50,000 dólares para reclutas, en lo que Trump ha calificado como la mayor operación de control migratorio de la historia del país.