Miami lidera redadas migratorias en EE.UU.: 120 arrestos al día bajo Trump

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La oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miami lidera los arrestos migratorios en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, con un promedio de 120 detenciones diarias, según un análisis de The New York Times citado por la organización Americans For Immigrant Justice.

La sede de ICE en Miami —que abarca Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes— ha registrado 41.310 detenciones desde enero de 2025, de las cuales 9.880 ocurrieron en lo que va de 2026, más que ninguna otra oficina del país.

Las aprehensiones en Miami superan en un 36% a las del segundo lugar, Dallas, con 30.350 arrestos acumulados, seguida por Nueva Orleans (29.210), Houston (27.090), Atlanta (26.830), Chicago (23.230) y San Antonio (22.240).

«Florida está reportando actualmente el segundo mayor nivel de arrestos migratorios en el país, impulsados en gran parte por la estrecha colaboración entre las autoridades locales y las autoridades federales de inmigración», señaló Americans For Immigrant Justice.

El liderazgo de Miami responde a una combinación de factores políticos y demográficos.

Florida destaca como el único estado en el que todos los alguaciles de condado mantienen acuerdos activos con ICE bajo el programa 287(g). El gobernador Ron DeSantis impulsó en febrero de 2025 la expansión de los acuerdos 287(g), un programa federal que permite a agencias locales colaborar con ICE en funciones migratorias.

A ello se suma que el condado de Miami-Dade tiene la mayor proporción de población nacida en el extranjero del país: el 54,5%, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

A nivel nacional, un informe del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley encontró que los arrestos de ICE se cuadruplicaron bajo Trump respecto a la era Biden, con más de 6.000 por semana y un promedio de 57.000 personas en detención diaria en enero de 2026.

Americans For Immigrant Justice advirtió que «ha habido un incremento de 2.450% en el número de personas sin récord criminal que están detenidas por ICE desde enero de 2025», cifra que coincide con el aumento de arrestos a inmigrantes sin antecedentes documentado en análisis previos.

La escalada de operativos también ha generado una crisis humanitaria en los centros de detención, donde la tasa de muertes bajo custodia alcanzó su nivel más alto en 22 años, según un estudio publicado en la revista médica JAMA el pasado 16 de abril.

Los arrestos semanales de ICE cayeron casi un 12% a nivel nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos federales en Minneapolis, pasando de un promedio de 8.347 a 7.369 semanales, aunque los niveles siguen siendo históricamente elevados.

En ese contexto, el director interino de ICE, Todd Lyons, anunció su renuncia el pasado 17 de abril, efectiva a finales de mayo, en medio de las polémicas por las muertes bajo custodia y los tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

En diciembre de 2025, los arrestos de ICE alcanzaron un pico de casi 40.000 semanales, muy por encima de los registros de la era Biden, y la población diaria de detenidos llegó a un récord histórico de más de 73.400 personas.