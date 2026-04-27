Hezbolá rechaza las negociaciones de Líbano con Israel y complica el camino de Trump hacia Cuba

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El líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró este lunes que su organización no reconoce las negociaciones directas entre el Gobierno libanés e Israel ni sus "resultados", y reiteró su negativa absoluta a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz mediadas por Washington.

"Que quede claro: para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo", sentenció Qassem en un comunicado, según EFE.

«No renunciaremos a nuestras armas ni a nuestra defensa», añadió, mientras el Gobierno libanés del presidente Joseph Aoun participa en un diálogo del que Hezbolá está explícitamente excluido, pese a ser la principal parte contendiente en el conflicto.

Las conversaciones, las primeras negociaciones directas entre Líbano e Israel en más de 30 años, fueron impulsadas por el secretario de Estado Marco Rubio el 14 de abril y forman parte de un proceso que incluyó un alto al fuego histórico anunciado por Trump el 16 de abril, extendido luego por tres semanas adicionales tras una segunda ronda en Washington.

El rechazo de Hezbolá no es un hecho aislado: tiene raíces directas en la Operación Furia Épica, el ataque conjunto de EEUU e Israel lanzado el 28 de febrero de 2026 contra las instalaciones nucleares y militares de Irán, que eliminó al líder supremo Alí Jameneí y destruyó más de 11,000 objetivos iraníes en su primer mes.

Hezbolá entró en el conflicto el 2 de marzo, atacando Israel desde el sur de Líbano en solidaridad con Teherán, lo que desencadenó una campaña israelí que ha dejado más de 2,290 muertos y más de un millón de desplazados en territorio libanés.

La postura del grupo chií complica directamente las negociaciones paralelas entre EE. UU. e Irán sobre el programa nuclear iraní. Teherán ha condicionado cualquier acuerdo a un cese al fuego que incluya a Líbano y a Hezbolá, vinculando ambos conflictos de forma explícita.

La primera ronda de conversaciones en Islamabad, mediada por Pakistán, fracasó tras 21 horas sin acuerdo. El pasado domingo, Trump reveló que Irán presentó una nueva propuesta que calificó de "mejor pero aún insuficiente", y aclaró que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo.

Este estancamiento tiene consecuencias directas para Cuba. Trump ha articulado en múltiples ocasiones una secuencia explícita de política exterior: "Primero Irán, después Cuba". El 7 de marzo, en Miami, declaró que Cuba sería "la siguiente" en su agenda tras resolver el conflicto iraní.

El congresista Carlos Giménez confirmó el pasado miércoles que Trump "habla más y más de Cuba" y la menciona "casi siempre" en sus conversaciones sobre política exterior.

La administración mantiene mientras tanto una estrategia de máxima presión económica sobre La Habana: la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, declaró al régimen cubano una «amenaza inusual y extraordinaria» y cortó entre el 80% y el 90% de las importaciones de petróleo a la isla.

Mientras Hezbolá desafíe el proceso de paz en Líbano y las negociaciones con Irán permanezcan estancadas, la atención diplomática plena de Washington difícilmente podrá volcarse sobre Cuba. Rubio lo resumió sin ambigüedades el 29 de marzo: "Su sistema de gobierno tiene que cambiar".