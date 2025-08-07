Trump propone excluir a inmigrantes indocumentados del censo para favorecer al Partido Republicano

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump propuso excluir a los inmigrantes indocumentados del censo de Estados Unidos, con el objetivo de modificar la distribución del poder político a favor del Partido Republicano.

De acuerdo con la agencia AP, Trump instruyó al Departamento de Comercio a cambiar la forma en que la Oficina del Censo recopila datos, afirmando que se basará en “cifras actuales” y en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.

A través de su red Truth Social, el mandatario dijo que los cambios eliminarán del conteo a las personas que se encuentren “ilegalmente en nuestro país”.

Expertos y constitucionalistas han señalado que el plan de Trump podría ser inviable desde el punto de vista legal y logístico, ya que la realización de un nuevo censo requiere la aprobación del Congreso y está regulada por la Ley del Censo y la Constitución, indicó AP.

Además, el censo sirve para repartir más de 2,8 billones de dólares en fondos federales.

“La Constitución establece que debe contarse el número total de personas en cada estado”, recordó Terri Ann Lowenthal, exasesora legislativa especializada en temas censales.

“Trump no puede ordenar unilateralmente un nuevo censo. Es una idea a medio cocinar”, subrayó la fuente citada.

El anuncio forma parte de un patrón en el que Trump ha intentado moldear a su conveniencia indicadores clave como el empleo y la distribución de distritos electorales.

En este caso, busca que estados controlados por republicanos como Texas, Indiana o Misuri redibujen sus mapas congresionales antes de lo previsto, algo que podría traducirse en más escaños para su partido en las elecciones de medio término de 2026.

La propuesta también revive su intento fallido de 2019, cuando quiso incluir una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020, recordó AP.

La Corte Suprema bloqueó esa medida tras advertencias de que millones de inmigrantes y latinos podrían quedar sin contar, distorsionando los resultados.

El último intento serio de excluir a indocumentados de las cifras oficiales también fracasó en tribunales inferiores.

La Corte Suprema evitó pronunciarse de fondo tras la derrota electoral de Trump en 2020, dejando el tema en suspenso legal.

Mientras tanto, la nueva ofensiva sobre el censo ya genera tensiones entre demócratas y republicanos y podría desembocar en nuevas demandas legales.

El gobernador republicano Ron DeSantis volvió a cuestionar el censo de 2020 y propuso redistribuir distritos en su estado antes de las elecciones legislativas de 2026, insinuando que el crecimiento poblacional no fue correctamente reflejado.

Durante un evento en Tampa, dijo que Florida debería tener más representación en el Congreso, ya que, según él, el censo de 2020 subestimó el crecimiento real del estado.

Las declaraciones fueron recogidas por el medio especializado Florida Politics, que reportó los detalles del encuentro en la Hillsborough Academy of Math and Science.

DeSantis denunció lo que calificó como “malapportionment” —desequilibrio en la representación— producto de un conteo detenido en abril de 2020, cuando comenzaba la pandemia de COVID-19.

Según dijo, algunos funcionarios de la administración Trump le comentaron que, si el censo se hubiese realizado correctamente, Florida habría ganado entre tres y cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

Aunque no mostró ningún análisis técnico que respalde esa afirmación, DeSantis reiteró que su administración está explorando vías legales y legislativas para impulsar una nueva redistribución de distritos, incluso sin un nuevo censo, y que observaría “con buenos ojos” cualquier esfuerzo del Congreso estatal en esa dirección.

El gobernador también acusó a los llamados “estados azules” —de mayoría demócrata— de haber inflado artificialmente su población incluyendo a inmigrantes indocumentados en el conteo censal, algo que, según afirmó, es “inconstitucional”.

“No iba a usar dinero del contribuyente para eso”, sentenció, en referencia a su negativa a financiar procesos similares en Florida.

En otro momento, DeSantis sugirió que este desfase en la representación nacional pudo haber alterado potencialmente el equilibrio del Colegio Electoral en 2024.

Dijo que, de no haberse corregido el supuesto error, Kamala Harris podría haber ganado con apenas tres estados del llamado "Rust Belt", lo que —a su juicio— habría causado una “crisis constitucional” porque “con un censo correcto, Trump habría ganado igual, incluso perdiendo esos estados”.

También citó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien —según DeSantis— comparte la idea de que “el censo fue defectuoso” y que Florida no recibió los escaños que debía.

