Todo el mundo está hablando del reality del momento: El Rancho de Destino. Con un elenco lleno de creadores de contenido, una de las participantes que más ha dado de qué hablar es La Diosa, la cantante cubana que entró al programa como la gran sorpresa de esta edición.
Durante uno de los momentos más comentados del show, La Diosa explicó sus verdaderas razones para unirse al reality y dejó claro que su participación no tiene nada que ver con la fama ni con el dinero.
“Yo sé que hay mucha gente a la que le llamó la atención que entrara a este reality”, comenzó diciendo frente a cámara. “Estoy aquí por dos cosas: una, porque realmente quiero mostrar el cambio de La Diosa y lo que soy desde que nací.”
Con total sinceridad, habló también de lo difícil que ha sido ser juzgada sin ser comprendida. “Me he sentido mal cuando, sin conocerme, me han juzgado”, confesó. Pero el momento más emotivo llegó cuando hizo una promesa que nadie esperaba: “Yo no quiero nada para mí. El dinero que vaya a ganar lo voy a entregar completamente a los niños con cáncer. Y lo voy a cumplir.”
El ganador de El Rancho de Destino se lleva un premio de 50.000 dólares en efectivo y un auto valorado en más de 80.000, pero La Diosa dejó claro que su objetivo no está en el lujo ni en la recompensa, sino en poder ayudar. “Así que si quieres apoyar esa causa, me apoyas a mí”, dijo mirando al público.
La artista, que en otras ocasiones ha hablado de su deseo de llevar también un mensaje de libertad para Cuba, volvió a demostrar que su paso por el reality va más allá del espectáculo.
Preguntas frecuentes sobre La Diosa y su participación en El Rancho de Destino
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué La Diosa decidió participar en El Rancho de Destino?
La Diosa decidió participar en El Rancho de Destino para mostrar el cambio en su vida y para ayudar a los niños con cáncer. Ella ha dejado claro que su participación no tiene como objetivo la fama ni el dinero, ya que planea donar sus ganancias del reality a esta causa benéfica.
¿Qué prometió hacer La Diosa con el premio si gana El Rancho de Destino?
La Diosa prometió donar todo el dinero que gane en el reality a los niños con cáncer. Ella ha enfatizado que su objetivo es utilizar el premio para causas benéficas, en lugar de buscar lujo o recompensas personales.
¿Cómo ha sido la experiencia de La Diosa en El Rancho de Destino?
La experiencia de La Diosa en El Rancho de Destino ha estado llena de momentos virales y polémicos. Ha protagonizado caídas y enfrentamientos, pero también ha demostrado su carácter alegre y decidido al enfrentar diversos retos, como montar un toro mecánico. Su participación ha sido una de las más comentadas en esta edición del reality.
¿Cómo ha afectado su participación a su relación con otras figuras del espectáculo cubano?
La participación de La Diosa en El Rancho de Destino ha generado tensiones con algunas figuras del espectáculo cubano, como Lucy Sosa, con quien ha tenido enfrentamientos públicos en el programa. Su participación también ha sido criticada por el presentador Alexander Otaola, aunque él ha aclarado que no está enemistado con ella. A pesar de estas tensiones, La Diosa continúa enfocada en su objetivo benéfico dentro del reality.
