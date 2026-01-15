Ver más

Todo el mundo está hablando del reality del momento: El Rancho de Destino. Con un elenco lleno de creadores de contenido, una de las participantes que más ha dado de qué hablar es La Diosa, la cantante cubana que entró al programa como la gran sorpresa de esta edición.

Durante uno de los momentos más comentados del show, La Diosa explicó sus verdaderas razones para unirse al reality y dejó claro que su participación no tiene nada que ver con la fama ni con el dinero.

“Yo sé que hay mucha gente a la que le llamó la atención que entrara a este reality”, comenzó diciendo frente a cámara. “Estoy aquí por dos cosas: una, porque realmente quiero mostrar el cambio de La Diosa y lo que soy desde que nací.”

Con total sinceridad, habló también de lo difícil que ha sido ser juzgada sin ser comprendida. “Me he sentido mal cuando, sin conocerme, me han juzgado”, confesó. Pero el momento más emotivo llegó cuando hizo una promesa que nadie esperaba: “Yo no quiero nada para mí. El dinero que vaya a ganar lo voy a entregar completamente a los niños con cáncer. Y lo voy a cumplir.”

El ganador de El Rancho de Destino se lleva un premio de 50.000 dólares en efectivo y un auto valorado en más de 80.000, pero La Diosa dejó claro que su objetivo no está en el lujo ni en la recompensa, sino en poder ayudar. “Así que si quieres apoyar esa causa, me apoyas a mí”, dijo mirando al público.

La artista, que en otras ocasiones ha hablado de su deseo de llevar también un mensaje de libertad para Cuba, volvió a demostrar que su paso por el reality va más allá del espectáculo.