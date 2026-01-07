No aguantaron la emoción: Así reaccionaron unas cubanas al ver la nieve por primera vez

Un grupo de cubanos protagonizó un emotivo momento al ver la nieve por primera vez en España. Su reacción, captada en video y compartida en TikTok por la actriz Darlyn Morales (@darlynmoralesactriz), se ha vuelto viral por la autenticidad y alegría que transmite.

“La experiencia más linda que hemos vivido como familia cubana️”, escribió Darlyn en la descripción del clip, acompañado de las banderas de Cuba y España.

En las imágenes se observa a las mujeres abrigadas, con gestos de sorpresa y emoción al ver caer los copos de nieve. Algunas abren la boca intentando atrapar la nieve, mientras otras se tapan el rostro incrédulas por el frío y la belleza del paisaje.

La familia no tardó en lanzarse al juego: se tiraron bolas de nieve, rieron y disfrutaron de una jornada inolvidable que, según los comentarios, refleja la emoción de muchos cubanos que emigran y experimentan por primera vez el invierno europeo.

El video ha generado cientos de reacciones y comentarios cariñosos en redes sociales, donde muchos usuarios se identificaron con la escena y recordaron sus propias primeras veces bajo la nieve.

En medio de los retos de la emigración, momentos como este cobran un valor especial para las familias cubanas que buscan una vida mejor fuera de la isla.

El asombro ante la nieve simboliza no solo una experiencia nueva, sino también la esperanza de un futuro distinto en tierras europeas.