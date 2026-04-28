«¿Cómo tú vas a subastar mi carro?»: Crece indignación entre cubanos en EE.UU. que compraron autos que no llegaron a la isla

Vehículos con destino a Cuba que no han conseguido salir de Florida

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La desesperación y la rabia se apoderan de decenas de cubanos residentes en EE.UU. que pagaron miles de dólares para enviar vehículos a Cuba y hoy ven cómo esos autos permanecen retenidos en el puerto del Río Miami, acumulando cargos diarios, mientras se arriesgan a perderlos en una subasta pública.

Desde hace semanas, un grupo de cubanos está denunciando atrasos y problemas con los autos que compran en Estados Unidos y envían a la isla por vía marítima.

«¿Cómo tú vas a subastar mi carro? Mi carro está a mi nombre, mi carro está legal», reclamó uno de los afectados en entrevista con el periodista de Univision, Javier Díaz.

«Yo, por ejemplo, el mío que me costó 15,000 dólares, ya yo perdí ese carro, más 6,000 que le di de envío, más 1,500 de grúa que pagué porque yo vivo en Nebraska», añadió el misom testimoniante.

«Nosotros somos víctimas de lo que está pasando. Nosotros no podemos pagar otra vez los carros», subrayó otro cubano que atraviesa una situación similar.

«Nosotros lo enviamos por una agencia que se llama Lucero. Entonces esa agencia era de segunda mano; él los entregaba a otra agencia más. Esa agencia lo entregaba al puerto», detalló uno de los implicados.

Se trata de un problema que involucra a tres empresas. Mientras tanto, el puerto de Miami está cobrando 120 dólares diarios por cerca de 130 autos que se encuentran en un limbo, sin destino final.

El problema involucra a tres empresas -Lucero Services Corp, OK's Charter Services Inc. y OK Import and Export Corp- y afecta a al menos 131 familias, según el testimonio de uno de los perjudicados.

El puerto cobra 120 dólares diarios por almacenamiento de cada vehículo retenido, y los cargos acumulados superan en algunos casos los 11,000 dólares.

Los cubanos contrataban el servicio con Lucero Services, que actuaba como intermediario y entregaba los vehículos a OK Charter para su transporte marítimo hacia La Habana.

La raíz del problema es una deuda que OK Charter mantiene con la administración portuaria, la cual retiene los autos como garantía de cobro.

Los afectados que quieren recuperar sus vehículos deben pagar los cargos de almacenamiento -en algunos casos hasta 5,500 dólares adicionales- o resignarse a perderlos.Lucero Services ha devuelto mediante cheques el dinero del envío a algunos clientes, pero no el valor de los vehículos ni los gastos extras acumulados.

El caso tiene además una dimensión migratoria que Javier Díaz también reveló: parte de los compradores son cubanos con orden de deportación o con el documento I-220A que, ante el temor de ser expulsados de Estados Unidos, enviaron sus autos a Cuba para no regresar a la isla «con las manos vacías».

Estos cubanos son ahora doblemente víctimas: de la incertidumbre migratoria y del fraude de las agencias.

Estos casos llegaron al oído del recaudador de impuestos Daniel Fernández, quien asegura estar investigando a varias agencias y que tomará medidas.

El Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, investiga a las tres compañías por posibles prácticas fraudulentas, incumplimiento de contratos y violaciones a regulaciones de exportación. Su oficina ya había revocado licencias a negocios vinculados al comercio ilegal con Cuba desde finales de 2025.

«Estamos trabajando a nivel local y también a nivel estatal para ver de qué manera se puede ayudar a estas personas, a las que les están pidiendo cifras… Estamos hablando de personas que tienen que pagar, creo que es hasta 5,000 dólares; o sea, personas que ya pagaron 7,500 para poder enviar estos vehículos hacia La Habana», explicó Fernández.

«No es algo justo, es algo que no se puede permitir y, por supuesto, nosotros vamos a estar aquí, en el condado Miami-Dade, para poner a cada uno de los residentes primero y que ningún residente sea estafado», añadió.

Decenas de cubanos ya protestaron frente al puerto exigiendo la devolución de sus vehículos el pasado 25 de abril.

En ese momento, Yaumara Morales Blanco, representante de Lucero Services, reconoció ante los manifestantes que el asunto estaba en litigio judicial con OK Charter.

La situación se agravó aún más cuando Cuba suspendió la importación de vehículos de combustión interna en febrero, dejando sin destino final a los autos que sí hubieran podido zarpar.