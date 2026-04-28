VOYAH, la marca premium de Dongfeng, debuta en la Bolsa de Hong Kong bajo el código 07489.HK

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VOYAH Automotive Technology Co., Ltd., la familia premium de vehículos de nueva energía de Dongfeng Motor Corporation, debutó oficialmente en la Bolsa de Valores de Hong Kong el 19 de marzo bajo el código bursátil 07489.HK, convirtiéndose en la primera acción de vehículo eléctrico premium de una empresa estatal china en cotizar en ese mercado.

La operación se realizó mediante una cotización por introducción, un formato que no implica emisión de nuevas acciones ni captación de capital fresco, sino que otorga a la marca presencia bursátil propia y mayor visibilidad ante inversores internacionales. En total, se listaron 885.381.529 acciones H en el mercado principal de Hong Kong.

Dongfeng Motor celebró el hito en sus canales oficiales con un mensaje que resume el espíritu del anuncio: «Un paso adelante, juntos. VOYAH está oficialmente listada en la Bolsa de Valores de Hong Kong (07489.HK), abriendo un nuevo capítulo en su desarrollo global. Impulsada por la innovación y una visión de movilidad inteligente, VOYAH continúa creciendo».

El debut bursátil es el resultado de una reorganización corporativa mayor: mientras VOYAH ganaba su propio espacio en el mercado financiero, Dongfeng Motor Group completaba su proceso de deslistado de Hong Kong. El 10 de marzo fue el último día de negociación del grupo matriz en ese mercado, y los accionistas recibieron 0,3552608 acciones de VOYAH por cada acción de Dongfeng, más HKD 6,68 en efectivo.

Desde la solicitud de cotización en octubre de 2025 hasta el listado en marzo de 2026, VOYAH completó el complejo proceso de aprobación en menos de seis meses.

La marca respaldó su debut con cifras sólidas. Entre 2023 y 2025, sus ventas crecieron de aproximadamente 50.300 unidades a 150.200 unidades, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 72,8%. En 2025, VOYAH alcanzó un beneficio neto de RMB 1.020 millones, logrando la rentabilidad por primera vez, con un margen bruto del 20,9%.

Los datos de entregas publicados en HKEX refuerzan ese desempeño: en marzo de 2026 la marca entregó 15.806 vehículos, un 20,5% más que en marzo de 2025, con el VOYAH FREE liderando con 8.952 unidades, seguido del VOYAH DREAMER con 5.391 y el VOYAH PASSION con 1.463. Las entregas acumuladas del primer trimestre alcanzaron 38.392 unidades, un 11,8% más en términos interanuales.

Dos días antes del debut bursátil, VOYAH presentó su SUV insignia Tai Shan Ultra, el primer vehículo de producción en serie del mundo equipado con LiDAR de imagen de 896 líneas, capaz de detectar obstáculos de 30 centímetros desde 162 metros de distancia. La edición especial «Black Knight» se lanzó simultáneamente a un precio de RMB 509.900.

En Cuba, Dongfeng Cuba representa oficialmente a la marca y comercializa modelos de la familia VOYAH dentro de su catálogo, entre ellos el Voyah Free+ (SUV híbrido desde €44.900) y el Voyah Dream PHEV (SUV de siete plazas desde €64.900).

Paralelamente, Dongfeng Cuba anunció la construcción de 11 nuevas estaciones de carga eléctrica en toda la isla, en colaboración con el Ministerio de Transporte, que operarán con sistemas fotovoltaicos propios e independientes de la red eléctrica nacional.

El contexto de expansión de Dongfeng en el mercado de vehículos eléctricos también se refleja en sus más recientes desarrollos tecnológicos: Dongfeng y Huawei presentaron recientemente el Yijing X9 y el Epicland X9, dos SUV que ilustran la apuesta del grupo por la movilidad inteligente de alto nivel.

Lu Fang, presidente de VOYAH, resumió la hoja de ruta tras el listado: «Continuaremos adhiriéndonos al desarrollo de alta calidad, el largo plazo y proporcionando a los usuarios buenos productos y servicios».