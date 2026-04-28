Vecinos en La Habana incendian basureros para obtener agua cuando llegan los bomberos

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Residentes del barrio Reina, en el municipio de Centro Habana, han comenzado a incendiar deliberadamente los basureros acumulados en la vía pública para forzar la llegada de los bomberos y aprovechar el agua de sus camiones, según documentó el observatorio Food Monitor Program (FMP) entre el 13 y 14 de abril.
Una vecina del lugar describió la práctica sin rodeos: «Le acaban de dar candela al basurero, para llamar a los bomberos, que apagarán el fuego y de paso llenarán unos cuantos tanquecitos de agua».
El FMP, organización independiente que monitorea la seguridad alimentaria en Cuba, publicó este martes un hilo en X alertando sobre la gravedad de la situación y etiquetando a varios medios independientes cubanos.
La escena no fue un hecho aislado: los testimonios recogidos por el FMP revelan que «se le prendió candela hasta tres veces al mismo basurero» en una sola noche, con buena parte del barrio reunida alrededor de las llamas, cubos en mano.
El FMP advierte que la práctica se ha extendido a varios municipios habaneros y responde a la confluencia de tres crisis simultáneas: escasez de insumos para el saneamiento urbano, falta de combustible para los camiones de recogida de basura de Comunales, y escasez crítica de agua potable.
La organización es categórica en su lectura: «No es vandalismo, es una solución precaria nacida de la necesidad y la ausencia de respuesta institucional».
La falta de combustible que hunde La Habana en montañas de basura es una crisis estructural que se arrastra desde 2025 y que el propio gobierno admitió no saber cómo resolver de forma sostenible.
En noviembre de 2025, las autoridades cubanas confesaron desconocer los volúmenes exactos de basura generados en la capital, mientras se generan cerca de 30,000 metros cúbicos diarios de residuos con una capacidad de recogida muy inferior.
El panorama hídrico es igualmente crítico. En abril de 2026, los apagones dejan a más de 200,000 cubanos sin agua, cerca del 11% de la población capitalina, sin acceso regular al agua potable.
El 87% del sistema nacional de abastecimiento depende del Sistema Electroenergético Nacional, lo que significa que cada apagón paraliza las bombas; solo 135 de 480 estaciones de bombeo están protegidas ante los cortes.
Residentes de Centro Habana y zonas cercanas denuncian hasta 35 días consecutivos sin agua en este mes, y el pasado domingo un fallo en el impulsor de Palatino dejó sin agua a barrios de Víbora y Plaza de la Revolución.
Datos del FMP de mediados de 2025 indican que el 43% de los cubanos recibía agua cada tres días o más, mientras que a nivel nacional más de 3,1 millones de personas —el 30% de la población— sufren falta total o parcial del servicio.
El FMP señala que el deterioro tiene antecedentes desde 2019, pero «se agudizó desde el 3 de enero de 2026», en un contexto que la organización clasifica como una emergencia humanitaria crónica, peor que el Período Especial de los años noventa, valoración que el 80% de los cubanos comparte al ver la crisis actual peor que el Período Especial.
Esa misma proporción —el 80% de los encuestados por el FMP— señala la deficiente administración estatal como la causa principal de la crisis alimentaria e hídrica, no factores externos.
La organización resume así la situación: «La población prioriza la supervivencia inmediata sobre los riesgos de seguridad que implica el fuego», en lo que describe como «la lucha por la supervivencia en un estado de colapso».
Preguntas frecuentes sobre la crisis del agua y la basura en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los vecinos de La Habana están incendiando basureros?
Los vecinos están incendiando basureros para provocar la llegada de los bomberos y obtener agua de sus camiones, debido a la escasez crítica de agua potable en la ciudad. Esta práctica surge como una solución desesperada frente a la falta de respuesta institucional a la crisis.
¿Cuáles son las causas principales de la crisis de basura en La Habana?
Las causas principales de la crisis de basura en La Habana son la escasez de combustible para los camiones recolectores y la falta de contenedores adecuados. Actualmente, solo hay operativos 44 de los 106 camiones necesarios, y se dispone de menos de la mitad de los contenedores requeridos, lo que ha provocado la acumulación de desechos en las calles.
¿Cómo afecta la crisis energética a la disponibilidad de agua en La Habana?
La crisis energética afecta la disponibilidad de agua en La Habana al paralizar las bombas de agua durante los apagones, que son frecuentes y prolongados. Esto deja a más de 200,000 habaneros sin acceso regular al agua potable, ya que el 87% del sistema de abastecimiento depende de la red eléctrica.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para resolver la crisis del agua y la basura?
El gobierno cubano ha intentado implementar varias medidas, como la inversión extranjera para la gestión de residuos y el uso de biogás y biomasa para generar energía. Sin embargo, estas medidas han sido recibidas con escepticismo y no han logrado resolver efectivamente la crisis, que sigue afectando gravemente a la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.