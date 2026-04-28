Vecinos en La Habana incendian basureros para obtener agua cuando llegan los bomberos

Prenden fuego a la basura para tener agua: así enfrentan la escasez en La Habana

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Residentes del barrio Reina, en el municipio de Centro Habana, han comenzado a incendiar deliberadamente los basureros acumulados en la vía pública para forzar la llegada de los bomberos y aprovechar el agua de sus camiones, según documentó el observatorio Food Monitor Program (FMP) entre el 13 y 14 de abril.

Una vecina del lugar describió la práctica sin rodeos: «Le acaban de dar candela al basurero, para llamar a los bomberos, que apagarán el fuego y de paso llenarán unos cuantos tanquecitos de agua».

El FMP, organización independiente que monitorea la seguridad alimentaria en Cuba, publicó este martes un hilo en X alertando sobre la gravedad de la situación y etiquetando a varios medios independientes cubanos.

La escena no fue un hecho aislado: los testimonios recogidos por el FMP revelan que «se le prendió candela hasta tres veces al mismo basurero» en una sola noche, con buena parte del barrio reunida alrededor de las llamas, cubos en mano.

El FMP advierte que la práctica se ha extendido a varios municipios habaneros y responde a la confluencia de tres crisis simultáneas: escasez de insumos para el saneamiento urbano, falta de combustible para los camiones de recogida de basura de Comunales, y escasez crítica de agua potable.

La organización es categórica en su lectura: «No es vandalismo, es una solución precaria nacida de la necesidad y la ausencia de respuesta institucional».

La falta de combustible que hunde La Habana en montañas de basura es una crisis estructural que se arrastra desde 2025 y que el propio gobierno admitió no saber cómo resolver de forma sostenible.

En noviembre de 2025, las autoridades cubanas confesaron desconocer los volúmenes exactos de basura generados en la capital, mientras se generan cerca de 30,000 metros cúbicos diarios de residuos con una capacidad de recogida muy inferior.

El panorama hídrico es igualmente crítico. En abril de 2026, los apagones dejan a más de 200,000 cubanos sin agua, cerca del 11% de la población capitalina, sin acceso regular al agua potable.

El 87% del sistema nacional de abastecimiento depende del Sistema Electroenergético Nacional, lo que significa que cada apagón paraliza las bombas; solo 135 de 480 estaciones de bombeo están protegidas ante los cortes.

Residentes de Centro Habana y zonas cercanas denuncian hasta 35 días consecutivos sin agua en este mes, y el pasado domingo un fallo en el impulsor de Palatino dejó sin agua a barrios de Víbora y Plaza de la Revolución.

Datos del FMP de mediados de 2025 indican que el 43% de los cubanos recibía agua cada tres días o más, mientras que a nivel nacional más de 3,1 millones de personas —el 30% de la población— sufren falta total o parcial del servicio.

El FMP señala que el deterioro tiene antecedentes desde 2019, pero «se agudizó desde el 3 de enero de 2026», en un contexto que la organización clasifica como una emergencia humanitaria crónica, peor que el Período Especial de los años noventa, valoración que el 80% de los cubanos comparte al ver la crisis actual peor que el Período Especial.

Esa misma proporción —el 80% de los encuestados por el FMP— señala la deficiente administración estatal como la causa principal de la crisis alimentaria e hídrica, no factores externos.

La organización resume así la situación: «La población prioriza la supervivencia inmediata sobre los riesgos de seguridad que implica el fuego», en lo que describe como «la lucha por la supervivencia en un estado de colapso».