Video muestra cómo el Servicio Secreto protegió a Marco Rubio durante los disparos en Washington

Un video captado dentro del salón de baile del hotel Washington Hilton muestra el momento en que agentes del Servicio Secreto irrumpen en el recinto y ordenan a los invitados agacharse durante el tiroteo que interrumpió la 105ª Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado 25 de abril en Washington D.C.

En las imágenes se aprecia cómo los agentes se despliegan con rapidez entre las mesas e indican a los presentes que bajen la cabeza. Marco Rubio, secretario de Estado, junto al secretario del Tesoro Scott Bessent y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental Lee Zeldin —quienes compartían mesa— se agacharon junto a casi todos los asistentes antes de ser evacuados del lugar.

El periodista Steven Nelson, del New York Post, publicó el video en X y describió la escena: «El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el administrador de la EPA Lee Zeldin, junto a casi todos los presentes, se agacharon antes de ser evacuados».

Testigos ubicados en la parte trasera del salón relataron haber escuchado lo que sonó como cuatro disparos antes de que los agentes irrumpieran en el salón de baile. Algunos reportaron que se podía oler pólvora en esa zona del recinto.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. hora del Este, cuando los aproximadamente 2,600 asistentes cenaban en el salón principal. Un hombre armado irrumpió en el lobby del edificio, cerca de los detectores de metales, y abrió fuego antes de poder acceder al interior.

El sospechoso, identificado como un maestro de 31 años originario de Torrance, California, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Fue neutralizado y detenido por el Servicio Secreto antes de llegar al salón donde se encontraban los funcionarios y periodistas.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido en su chaleco antibalas durante el enfrentamiento, fue hospitalizado y sobrevivió sin consecuencias graves.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados del escenario en cuestión de segundos. A las 9:17 p.m., Trump publicó en Truth Social: «El tirador ha sido detenido».

En una rueda de prensa ofrecida en la madrugada de este domingo desde la Casa Blanca, Trump describió lo ocurrido: «Un hombre cargó contra un checkpoint con múltiples armas y fue neutralizado», y elogió la actuación del Servicio Secreto.

Entre los demás funcionarios evacuados figuraron el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director del FBI Kash Patel y el líder de la mayoría en la Cámara Steve Scalise. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, presente como invitada de NBC, se refugió bajo una mesa y publicó un video en Facebook relatando su experiencia.

El FBI allanó el domicilio del sospechoso en Torrance esa misma noche, y el fiscal general interino Todd Blanche anunció cargos inminentes por disparos, posesión ilegal de armas y agresión a un oficial. Este incidente es considerado el tercer ataque o amenaza cercana a Trump desde 2024, siendo el más grave el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.