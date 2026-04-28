Rosa María Payá pide unir fuerzas con EE. UU. para lograr la libertad de Cuba

La activista cubana Rosa María Payá, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado urgente a gobiernos, políticos e influencers del mundo para que se sumen al esfuerzo internacional por la libertad de Cuba, durante una entrevista con Martí Noticias en la manifestación «Unidos por una Cuba libre» celebrada el pasado domingo en el Bayfront Park de Miami.

El evento, organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y el Comité de Apoyo y Convocatoria, reunió al exilio cubano en el Anfiteatro FPL Solar del parque y se transmitió en vivo a la isla vía Radio Martí y TV Martí, replicándose además en iglesias dentro de Cuba y en países como Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Chile y México.

«Ojalá más y más gobiernos del mundo, más y más políticos, más y más influencers del mundo entero decidan unir fuerzas con quien es el aliado más importante que tiene el pueblo cubano en este momento, que es el gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio», declaró Payá.

La activista calificó la lucha por la libertad de Cuba como una batalla de dimensiones existenciales: «Es un esfuerzo internacional, pero también es una batalla existencial, una batalla de las almas de los cubanos y es una batalla profundamente cubana, donde los cubanos dentro y fuera somos los protagonistas».

La manifestación del domingo fue la segunda gran movilización del exilio cubano en menos de un mes en el sur de Florida, tras el Free Cuba Rally celebrado el 24 de marzo en Milander Park, Hialeah, y se produjo días después de que el régimen cubano rechazara el ultimátum de Washington para liberar presos políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo como condición de las negociaciones diplomáticas en curso.

El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, había declarado el 23 de abril que «los asuntos internos sobre detenidos no forman parte de la mesa de negociaciones», en respuesta al plazo impuesto por Estados Unidos.

Al dirigirse al pueblo cubano dentro de la isla, Payá señaló que son precisamente los cubanos que resisten en condiciones extremas quienes le dan esperanza: «Son esas madres que no saben qué van a comer sus hijos mañana y salen con los cubos vacíos a cerrar una calle. Son esos muchachos en Morón que salieron a gritar libertad, una libertad que nunca viví».

Payá hacía referencia a las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila, el 13 de marzo, cuando cientos de personas salieron a las calles con cacerolazos y gritos de «¡Libertad!» en medio de apagones de más de 20 horas y escasez de alimentos, y fueron reprimidas con al menos un herido y corte de internet.

La activista, quien en marzo co-lideró la firma del Acuerdo de Liberación en Miami junto a Orlando Gutiérrez-Boronat, un plan de transición en tres fases que incluye la liberación de presos políticos, estabilización económica y elecciones libres supervisadas internacionalmente, también agradeció a las antenas de Radio Martí por mantener abierto el canal de comunicación con la isla.

«Estamos juntos en esto. Somos una misma nación dentro y fuera de la isla y como tal estamos actuando. La libertad está llegando, el cambio está llegando, pero depende de cada uno de nosotros a la velocidad con la que llegue», concluyó Payá.