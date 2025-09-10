Nieto de Fidel Castro reaparece y lanza una afirmación que insulta la realidad cubana

Vídeos relacionados:

Fidel Castro Smirnov, nieto del dictador cubano Fidel Castro, aseguró en una reciente entrevista que Cuba “sigue siendo una potencia médica”, a pesar de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud en la isla.

El científico, doctor en biología y miembro de la Sociedad Médica Internacional, defendió en conversación con la cadena CNN el legado de su abuelo en materia científica y sanitaria, exaltando la formación de médicos y el desarrollo biotecnológico del país.

Las declaraciones, realizadas durante un encuentro académico en Chile, contrastan con la realidad que enfrentan millones de cubanos: hospitales colapsados, escasez de medicamentos, falta de insumos básicos y un éxodo masivo de profesionales de la salud.

Mientras Smirnov destaca los supuestos logros históricos de la revolución, los pacientes en la isla se ven obligados a recurrir a la “multa médica”, al mercado negro o a la ayuda desde el exterior para sobrevivir.

El nieto del exgobernante habló de la “visión estratégica” de su abuelo al impulsar la biotecnología y la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), institución que ha graduado a miles de médicos extranjeros.

Según Smirnov, estos programas son prueba del carácter “humanista y solidario” del sistema cubano. "Son médicos formados en principios humanistas, que tratan la atención de salud como un derecho humano y no como un negocio", dijo.

Lo más leído hoy:

Durante la conversación, defendió la inversión en investigación y la creación de centros como el de Ingeniería Genética y Biotecnología o el de Inmunología Molecular, presentándolos como pilares del prestigio internacional de Cuba, cuando el acceso a esos medicamentos y tecnologías está lejos del alcance de la mayoría de los ciudadanos, que deben enfrentar hospitales en ruinas, ausencia de antibióticos y carencia de equipamiento básico.

El discurso oficial, repetido ahora por Fidel Castro Smirnov, ignora deliberadamente la decadencia estructural del sistema sanitario.

"Cuba muestra hoy un desarrollo en la medicina nuclear. Incluso nosotros tenemos un acelerador para la producción de radiofármacos. Tenemos también incorporadas aplicaciones de imagenología molecular, tomografía por emisión de positrones", cuando los pacientes de cáncer padecen la falta de acceso a esos diagnósticos.

En la práctica, Cuba ha dejado de ser “potencia médica” para convertirse en un país con un sistema de salud en estado crítico, donde hasta una simple consulta depende de conexiones políticas o de la capacidad de pago en divisas.

El contraste entre la propaganda del régimen y la vida real es evidente: mientras se insiste en vender al mundo una imagen de potencia médica, la población sufre un deterioro sin precedentes en la atención sanitaria.

Las palabras del nieto del dictador, más que reflejar la verdad, parecen un intento de maquillar la crisis con un discurso heredado de la misma retórica oficialista que niega la ruina de Cuba.

Castro, Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba y Profesor Titular en Física Nuclear e Investigador Titular del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (Instec) de La Habana, viajó a finales de agosto a Valparaíso a propósito del XII Encuentro de graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Es uno de los tres hijos del matrimonio entre la rusa Natasha Smirnova y Fidel Castro Díaz-Balart, quien se suicidó en La Habana, en febrero de 2018, debido a un estado depresivo, según la información oficial.

Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Fidel Castro Smirnov y la situación de la salud en Cuba