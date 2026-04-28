Cubano carga troncos al hombro cada día para que su comunidad pueda comer pan

Wilfredo lleva la leña a diario para hacer el pan en la comunidad de Breña, Cumanayagua.

Un trabajador de una panadería en la comunidad de Breña, en Cumanayagua, Cienfuegos, carga leña al hombro desde los montes cercanos cada día para que el horno funcione y la comunidad pueda tener pan, según muestra un video publicado en Facebook por Yasma Duardo.

El hombre, identificado como Wilfredo, explica en el clip que su labor diaria consiste precisamente en buscar leña en los montes y transportarla manualmente hasta la panadería. «Aquí trabajo en la panadería y soy el que traigo la leña a la panadería», dice. Cuando le preguntan si tiene que hacerlo todos los días, responde sin dudar: «Todos los días».

Lo que más llama la atención es el método de transporte. Sin carretón ni equipo de carga, Wilfredo lleva los troncos al hombro.

La panadería no siempre funcionó así. Wilfredo recuerda que antes operaba con un soplete de corriente eléctrica y petróleo. Ahora, sin combustible ni electricidad confiable, la leña recogida en los montes es el único recurso disponible. «Ya esto lleva unos cuantos años trabajando con leña», señala al referirse al horno del lugar.

Además de su jornada en la panadería, Wilfredo hace guardia en una vaquería particular, lo que supone una doble carga de trabajo en condiciones ya de por sí extenuantes.

El caso de Wilfredo no es aislado. Cuba ha vuelto al horno de leña para producir pan en pleno 2026, con panaderías de Holguín, Matanzas, Guantánamo, La Habana y Camagüey recurriendo a métodos preindustriales ante la imposibilidad de operar con electricidad o combustible.

En Guantánamo, la harina se transporta en mulos y el pan se hornea con leña. En Jovellanos, Matanzas, nueve trabajadores producen más de 6,000 bolas de pan diarias con un horno de petróleo readaptado a leña. En Holguín, una panadería con horno de leña solo cubre al 50% de la población trabajando en turnos extras.

El gobierno cubano ha presentado estas soluciones como «creatividad» o «economía circular». En septiembre de 2025, el gobierno de Camagüey inauguró oficialmente un horno de leña en una panadería, presentándolo como respuesta a la crisis energética.

La escasez de harina agrava el cuadro. El Ministerio de la Industria Alimentaria solo recibió el 55% del trigo previsto en el primer semestre de 2025, y en Mayabeque la escasez de harina redujo la distribución de pan a una vez cada cuatro días. En el mercado informal, el precio en La Habana llega a 500 pesos por una bolsa de ocho unidades.

El video de Breña revela además otro problema estructural, el tanque de agua que abastece a toda la comunidad depende de bombas eléctricas. «Cuando sí hay problema con la corriente, no hay cómo bombear el agua pa acá», advierte Wilfredo, resumiendo en una sola frase cómo los apagones no solo apagan la luz, sino también el agua y el pan.