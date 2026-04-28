Cubano carga troncos al hombro cada día para que su comunidad pueda comer pan

Un trabajador de una panadería en la comunidad de Breña, en Cumanayagua, Cienfuegos, carga leña al hombro desde los montes cercanos cada día para que el horno funcione y la comunidad pueda tener pan, según muestra un video publicado en Facebook por Yasma Duardo.
El hombre, identificado como Wilfredo, explica en el clip que su labor diaria consiste precisamente en buscar leña en los montes y transportarla manualmente hasta la panadería. «Aquí trabajo en la panadería y soy el que traigo la leña a la panadería», dice. Cuando le preguntan si tiene que hacerlo todos los días, responde sin dudar: «Todos los días».
Lo que más llama la atención es el método de transporte. Sin carretón ni equipo de carga, Wilfredo lleva los troncos al hombro.
La panadería no siempre funcionó así. Wilfredo recuerda que antes operaba con un soplete de corriente eléctrica y petróleo. Ahora, sin combustible ni electricidad confiable, la leña recogida en los montes es el único recurso disponible. «Ya esto lleva unos cuantos años trabajando con leña», señala al referirse al horno del lugar.
Además de su jornada en la panadería, Wilfredo hace guardia en una vaquería particular, lo que supone una doble carga de trabajo en condiciones ya de por sí extenuantes.
El caso de Wilfredo no es aislado. Cuba ha vuelto al horno de leña para producir pan en pleno 2026, con panaderías de Holguín, Matanzas, Guantánamo, La Habana y Camagüey recurriendo a métodos preindustriales ante la imposibilidad de operar con electricidad o combustible.
En Guantánamo, la harina se transporta en mulos y el pan se hornea con leña. En Jovellanos, Matanzas, nueve trabajadores producen más de 6,000 bolas de pan diarias con un horno de petróleo readaptado a leña. En Holguín, una panadería con horno de leña solo cubre al 50% de la población trabajando en turnos extras.
El gobierno cubano ha presentado estas soluciones como «creatividad» o «economía circular». En septiembre de 2025, el gobierno de Camagüey inauguró oficialmente un horno de leña en una panadería, presentándolo como respuesta a la crisis energética.
La escasez de harina agrava el cuadro. El Ministerio de la Industria Alimentaria solo recibió el 55% del trigo previsto en el primer semestre de 2025, y en Mayabeque la escasez de harina redujo la distribución de pan a una vez cada cuatro días. En el mercado informal, el precio en La Habana llega a 500 pesos por una bolsa de ocho unidades.
El video de Breña revela además otro problema estructural, el tanque de agua que abastece a toda la comunidad depende de bombas eléctricas. «Cuando sí hay problema con la corriente, no hay cómo bombear el agua pa acá», advierte Wilfredo, resumiendo en una sola frase cómo los apagones no solo apagan la luz, sino también el agua y el pan.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y la producción de pan en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las panaderías en Cuba están utilizando hornos de leña en 2026?
Las panaderías en Cuba han recurrido a hornos de leña debido a la crisis energética persistente, que ha provocado apagones prolongados y limitaciones en el suministro de combustible. Esto ha obligado a regresar a métodos tradicionales para garantizar la producción de pan.
¿Cómo afecta la crisis energética a la producción de pan en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha llevado a interrupciones en la producción de pan, obligando a usar métodos preindustriales como hornos de leña y transporte de harina en mulos. Además, la escasez de harina y combustible ha reducido la disponibilidad del pan en muchas zonas del país.
¿Cuál es la situación de Wilfredo, el trabajador de la panadería en Breña, Cuba?
Wilfredo es un trabajador de una panadería en Breña que carga leña diariamente desde los montes para que el horno funcione. Además, realiza guardias en una vaquería, lo que representa una doble carga de trabajo en condiciones extenuantes.
¿Cómo ha presentado el gobierno cubano el uso de hornos de leña?
El gobierno cubano ha presentado el uso de hornos de leña como parte de una estrategia de "creatividad" y "economía circular" frente a las dificultades energéticas. Sin embargo, muchos ciudadanos lo ven como un retroceso forzado ante la falta de soluciones efectivas para la crisis.
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