Sandro Castro dice que seguirá ayudando "por la Cuba de todos"

Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, agradeció este martes el apoyo recibido a su campaña de reparto de alimentos en La Habana y reafirmó su intención de continuar la iniciativa, en una historia publicada en su cuenta de Instagram.
«Gracias a todos los que quieran ayudar de verdad. Mi gente, me hace muy feliz esta actitud por la Cuba de todos», escribió Castro acompañando el mensaje con una selfie en la que aparece con lentes de sol redondos y camiseta negra.
La publicación es la más reciente de una serie de mensajes en los que Sandro documenta y defiende su campaña de entrega de comida a personas vulnerables en calles deterioradas de la capital cubana.
La iniciativa arrancó el 20 de abril, cuando Sandro publicó el primer video mostrándose entregando cajitas de arroz con vegetales en recipientes de poliestireno a personas en situación de calle, adultos mayores y niños.
El 22 de abril anunció que continuaría el proyecto con el respaldo de influencers, el sector privado y personas naturales, bajo la consigna «Para mi Cuba y la Cuba de todos nosotros».
El pasado lunes, Castro publicó un tercer video en el que declaró: «No existe mayor felicidad ahora mismo en mi corazón que ayudar a mi Cuba».
La campaña se desarrolla en el contexto de la crisis humanitaria más grave que atraviesa Cuba en décadas: apagones de hasta 24 horas diarias, escasez crítica de alimentos, colapso del transporte por falta de combustible y pensiones de menos de diez dólares mensuales.
El 80% de los cubanos considera esta crisis peor que el Período Especial de los años 90, agravada desde enero de 2026 tras la interrupción del suministro venezolano y la suspensión de envíos mexicanos.
Las acciones de Castro han generado un debate polarizado en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebran el gesto, otros señalan la contradicción entre la solidaridad pública y su posición como miembro de la élite.
Sandro es propietario del bar EFE en el Vedado, con un consumo mínimo por mesa de 15,000 pesos cubanos, equivalente a más de dos salarios promedio.
Preguntas frecuentes sobre la iniciativa de Sandro Castro y la crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consiste la campaña de Sandro Castro en Cuba?
La campaña de Sandro Castro consiste en el reparto de comida a personas en situación de vulnerabilidad en La Habana. Desde el 20 de abril de 2026, Sandro ha estado distribuyendo cajitas de arroz con vegetales a personas en situación de calle, adultos mayores y niños, documentando estas acciones en su cuenta de Instagram. La iniciativa se desarrolla en el contexto de una grave crisis humanitaria en Cuba.
¿Cuál ha sido la reacción del público ante las acciones de Sandro Castro?
La reacción del público ha sido polarizada. Mientras algunos aplauden su gesto solidario, otros critican la contradicción entre su ayuda pública y su posición como miembro de la élite castrista. Algunos ven sus acciones como un "circo" o "lavado de imagen", mientras que otros valoran la ayuda concreta en medio de la escasez. Esta dualidad refleja tanto la urgencia cotidiana como el trasfondo político del problema.
¿Qué críticas ha recibido Sandro Castro por su campaña de ayuda?
Sandro Castro ha recibido críticas por la percepción de que su campaña es un intento de mejorar su imagen pública. Algunos usuarios cuestionan la autenticidad del gesto, sugiriendo que se trata de una estrategia de marketing, y señalan la contradicción entre su ayuda y su estilo de vida privilegiado. Otros demandan que aborde problemas estructurales del país, como la falta de libertad y los presos políticos.
¿Cómo se relaciona la iniciativa de Sandro Castro con la situación actual en Cuba?
La iniciativa de Sandro Castro de repartir comida se enmarca en una de las crisis humanitarias más graves que ha vivido Cuba en décadas. El país enfrenta apagones de hasta 24 horas diarias, escasez crítica de alimentos y un colapso del transporte por falta de combustible. Estas condiciones han agravado la situación de vulnerabilidad de muchas personas en la isla.
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