Sandro Castro dice que seguirá ayudando "por la Cuba de todos"

Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, agradeció este martes el apoyo recibido a su campaña de reparto de alimentos en La Habana y reafirmó su intención de continuar la iniciativa, en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

«Gracias a todos los que quieran ayudar de verdad. Mi gente, me hace muy feliz esta actitud por la Cuba de todos», escribió Castro acompañando el mensaje con una selfie en la que aparece con lentes de sol redondos y camiseta negra.

La publicación es la más reciente de una serie de mensajes en los que Sandro documenta y defiende su campaña de entrega de comida a personas vulnerables en calles deterioradas de la capital cubana.

La iniciativa arrancó el 20 de abril, cuando Sandro publicó el primer video mostrándose entregando cajitas de arroz con vegetales en recipientes de poliestireno a personas en situación de calle, adultos mayores y niños.

El 22 de abril anunció que continuaría el proyecto con el respaldo de influencers, el sector privado y personas naturales, bajo la consigna «Para mi Cuba y la Cuba de todos nosotros».

El pasado lunes, Castro publicó un tercer video en el que declaró: «No existe mayor felicidad ahora mismo en mi corazón que ayudar a mi Cuba».

La campaña se desarrolla en el contexto de la crisis humanitaria más grave que atraviesa Cuba en décadas: apagones de hasta 24 horas diarias, escasez crítica de alimentos, colapso del transporte por falta de combustible y pensiones de menos de diez dólares mensuales.

El 80% de los cubanos considera esta crisis peor que el Período Especial de los años 90, agravada desde enero de 2026 tras la interrupción del suministro venezolano y la suspensión de envíos mexicanos.

Las acciones de Castro han generado un debate polarizado en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebran el gesto, otros señalan la contradicción entre la solidaridad pública y su posición como miembro de la élite.

Sandro es propietario del bar EFE en el Vedado, con un consumo mínimo por mesa de 15,000 pesos cubanos, equivalente a más de dos salarios promedio.