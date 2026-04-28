El Necio desde Moscú asegura que hay admiración por Putin tras envío de petróleo a Cuba

El influencer cubano Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como El Necio, viajó a Moscú y concedió una entrevista al medio estatal ruso Sputnik Mundo en la que aseguró que «hay mucha admiración por Putin y por el pueblo ruso en este momento en Cuba».

Velázquez atribuyó ese supuesto sentimiento popular al envío de petróleo ruso a la isla, que habría permitido un breve período de alivio en los apagones de La Habana durante la semana del 20 al 25 de abril.

«La semana anterior hubo muy pocos apagones en Cuba. La Habana estaba iluminada completamente. Se hicieron virales los videos de La Habana iluminada. ¿Y sabes por qué? Por el petróleo ruso. O sea, enseguida se refinó y fue directo a la generación eléctrica. Y La Habana estaba completamente iluminada. Una postal que no podíamos ver hace mucho tiempo, en los últimos meses», declaró el propagandista oficialista.

El Necio también aprovechó la entrevista para defender la imagen de Rusia frente a lo que calificó como narrativa occidental: «Eso te da la idea de que no es esa Rusia salvaje, que no le importa a nadie y que está dispuesta solo a salvarse a sí misma —que nos pintan en Occidente— sino es una Rusia solidaria, que por una isla pequeña da también el brazo y pone allí fuerza para poder apoyar a un pueblo indefenso como es Cuba, el pueblo cubano».

Pedro Jorge, quien se encuentra en Moscú para participar en el Foro Sovintern, fue fotografiado junto al periodista de Sputnik Víctor Ternovsky en un salón de apariencia oficial en Moscú, ambos con credenciales de acreditación. Ternovsky publicó en su cuenta de X: «Un gustazo conocer personalmente a @ElNecio_Cuba en su visita a Moscú. ¡Gracias por la entrevista y por estar con Rusia!».

Los hechos que describe El Necio son solo parcialmente verificables. El primer cargamento de petróleo ruso —entre 730,000 y 740,000 barriles transportados por el petrolero Anatoly Kolodkin— llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo tras una concesión diplomática de La Habana, y comenzó a distribuirse el 17 de abril, reactivando más de 100 MW de generación eléctrica.

Sin embargo, el propio Díaz-Canel reconoció que el envío ruso cubre solo un tercio de las necesidades mensuales del país, equivalente a apenas diez días de suministro.

Además, mientras La Habana recibió trato preferencial durante esos días, provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba sufrieron cortes de entre 18 y 24 horas diarias durante el mismo período.

Los apagones regresaron a la capital la noche del 25 al 26 de abril, y este martes el Sistema Eléctrico Nacional reporta un déficit de generación eléctrica que supera los 930 MW, con pronóstico de más de 1,370 MW afectados en el pico nocturno.

El Necio es considerado el principal propagandista digital del régimen cubano en redes sociales. En febrero de 2026, Estados Unidos le impuso restricciones de visado por presuntas campañas de acoso contra diplomáticos estadounidenses en Cuba, incluyendo la difusión de imágenes de placas y vehículos del encargado de negocios Mike Hammer. Velázquez reaccionó calificando la medida de «represalia política» y afirmando que se trataba de «investigación periodística».

Su visita a Moscú y sus declaraciones a Sputnik —medio financiado por el Estado ruso— se enmarcan en la estrategia de propaganda conjunta cubano-rusa para presentar los envíos de combustible como un acto de solidaridad antiimperialista, en un momento en que Cuba necesita ocho cargamentos de combustible al mes pero solo recibió uno entre diciembre de 2025 y abril de 2026.