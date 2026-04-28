Los consejos de La Dura a los recién llegados a EE.UU.: "Nunca te olvides de dónde vienes"

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La Dura compartió esta semana una serie de consejos en sus historias de Instagram dirigidos a una seguidora que acababa de llegar a Estados Unidos, en un mensaje que combina motivación, advertencia y un llamado a no perder la identidad.
La influencer cubana, cuyo nombre real es Diliamne Jouve González, respondió a una pregunta recibida a través de la sección de comentarios de sus historias y convirtió su respuesta en un texto que rápidamente resonó entre su comunidad de más de tres millones de seguidores.
«Bienvenida a uno de los países donde más oportunidades existen. Aquí, todo lo que te propongas lo puedes lograr si te enfocas, trabajas con disciplina y no pierdes tu esencia», escribió La Dura al inicio de su mensaje.
Pero el texto no se quedó solo en el optimismo.
La influencer advirtió que la vida en EE.UU. tiene dos caras: «También es importante que sepas que hay una línea muy delgada entre lo lindo y lo no tan lindo, en el trabajo, en las amistades, en la familia. Por eso, rodéate bien, cuida tu energía y mantente firme en tus valores».
El consejo llega de alguien que vivió en carne propia el proceso migratorio desde Cuba hasta convertirse en ciudadana estadounidense, lo que le otorga una credibilidad particular entre las cubanas que recién aterrizan en el país buscando rehacer su vida.
No es la primera vez que La Dura usa sus redes para orientar a otras mujeres.
En diciembre de 2024, envió un mensaje a chicas que se aventuran al mundo de las redes sociales: «No dejen de soñar, es mi único consejo para ustedes». En abril de 2025, respondió con seguridad a comentarios ofensivos sobre su apariencia, promoviendo el amor propio. Y en marzo de 2026, habló sobre disciplina e independencia motivada por su hija Saisha: «De mí depende una familia».
Ese patrón de interacción directa con sus seguidoras —respondiendo preguntas sobre ciudadanía, superación personal y vida cotidiana en EE.UU.— es una de las claves de su popularidad entre la comunidad cubana en el exilio.
En noviembre de 2025, también aconsejó sobre separaciones y crecimiento personal, recomendando no apresurarse a sanar pero tampoco estancarse, en un momento en que su propia relación con el reguetonero Jacob Forever atravesaba su etapa final antes de la separación confirmada en enero de 2026.
El mensaje de esta semana cerró con una frase que resume su filosofía: «Disfruta el proceso, aprende de cada paso y nunca olvides de dónde vienes. Todo es posible, pero depende de ti».
Consejos de La Dura para Recién Llegados a Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué consejos ofrece La Dura a los recién llegados a Estados Unidos?
La Dura aconseja a los recién llegados a Estados Unidos enfocarse, trabajar con disciplina y no perder su esencia. Ella también advierte sobre la importancia de cuidar la energía y rodearse bien, manteniéndose firmes en sus valores. La vida en EE.UU. puede tener dos caras, por lo que es fundamental tener cuidado en el trabajo, las amistades y la familia.
¿Por qué La Dura insiste en no olvidar el origen?
La Dura destaca la importancia de mantener la identidad y recordar de dónde se viene, ya que esto ayuda a mantener los pies en la tierra y a conservar los valores personales. Recalca que, aunque se busquen nuevas oportunidades, nunca se debe olvidar el origen. Esto es parte de su mensaje de superación personal y resiliencia.
¿Cómo ha impactado la experiencia migratoria de La Dura en su perspectiva?
La experiencia migratoria de La Dura le ha otorgado credibilidad entre las cubanas recién llegadas a Estados Unidos. Habiendo vivido el proceso de convertirse en ciudadana estadounidense, sus consejos resuenan con quienes buscan rehacer su vida en el extranjero, ya que ella misma ha superado desafíos similares y ha logrado un crecimiento personal significativo.
¿Qué temas aborda La Dura en sus interacciones con seguidores?
La Dura abarca temas como ciudadanía, superación personal y vida cotidiana en EE.UU. en sus interacciones con seguidores. También ha hablado sobre disciplina, independencia, amor propio y manejo de críticas, lo que la convierte en una figura de apoyo para su comunidad, especialmente entre las mujeres cubanas en el exilio.
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