Los consejos de La Dura a los recién llegados a EE.UU.: "Nunca te olvides de dónde vienes"

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La Dura compartió esta semana una serie de consejos en sus historias de Instagram dirigidos a una seguidora que acababa de llegar a Estados Unidos, en un mensaje que combina motivación, advertencia y un llamado a no perder la identidad.

La influencer cubana, cuyo nombre real es Diliamne Jouve González, respondió a una pregunta recibida a través de la sección de comentarios de sus historias y convirtió su respuesta en un texto que rápidamente resonó entre su comunidad de más de tres millones de seguidores.

«Bienvenida a uno de los países donde más oportunidades existen. Aquí, todo lo que te propongas lo puedes lograr si te enfocas, trabajas con disciplina y no pierdes tu esencia», escribió La Dura al inicio de su mensaje.

Pero el texto no se quedó solo en el optimismo.

La influencer advirtió que la vida en EE.UU. tiene dos caras: «También es importante que sepas que hay una línea muy delgada entre lo lindo y lo no tan lindo, en el trabajo, en las amistades, en la familia. Por eso, rodéate bien, cuida tu energía y mantente firme en tus valores».

La Dura / Instagram

El consejo llega de alguien que vivió en carne propia el proceso migratorio desde Cuba hasta convertirse en ciudadana estadounidense, lo que le otorga una credibilidad particular entre las cubanas que recién aterrizan en el país buscando rehacer su vida.

No es la primera vez que La Dura usa sus redes para orientar a otras mujeres.

En diciembre de 2024, envió un mensaje a chicas que se aventuran al mundo de las redes sociales: «No dejen de soñar, es mi único consejo para ustedes». En abril de 2025, respondió con seguridad a comentarios ofensivos sobre su apariencia, promoviendo el amor propio. Y en marzo de 2026, habló sobre disciplina e independencia motivada por su hija Saisha: «De mí depende una familia».

Ese patrón de interacción directa con sus seguidoras —respondiendo preguntas sobre ciudadanía, superación personal y vida cotidiana en EE.UU.— es una de las claves de su popularidad entre la comunidad cubana en el exilio.

En noviembre de 2025, también aconsejó sobre separaciones y crecimiento personal, recomendando no apresurarse a sanar pero tampoco estancarse, en un momento en que su propia relación con el reguetonero Jacob Forever atravesaba su etapa final antes de la separación confirmada en enero de 2026.

El mensaje de esta semana cerró con una frase que resume su filosofía: «Disfruta el proceso, aprende de cada paso y nunca olvides de dónde vienes. Todo es posible, pero depende de ti».