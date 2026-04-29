Del Clásico Mundial a quedarse sin equipo: Alexander Vargas es liberado por los Rojos de Cincinnati

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El shortstop cubano Alexander Vargas quedó sin equipo en el béisbol organizado tras ser liberado por los Chattanooga Lookouts, afiliado de Doble-A de los Rojos de Cincinnati, el pasado martes 28 de abril.

La decisión sorprende porque el matancero de 24 años llegaba con números ofensivos positivos en el arranque de temporada: en 16 partidos con Chattanooga bateó .339 de promedio (19 hits en 56 turnos), con 14 carreras anotadas, ocho impulsadas, .383 de porcentaje en base y .776 de OPS.

Sin embargo, la defensa parece haber sido el factor determinante en su salida. Vargas cometió seis errores en apenas 19 lances como campocorto, una cifra que, según señaló Pelota Cubana USA, «en este nivel pesa».

Además de los errores, el pelotero no registró jonrones, conectó solo un doble y un triple, y robó dos bases en cuatro intentos durante su breve paso por Doble-A en 2026.

Vargas había sido asignado a Chattanooga el 3 de abril, proveniente de los Dayton Dragons de High-A, donde cerró la temporada 2025 con promedio de .242 en 18 juegos tras ser firmado por Cincinnati mediante contrato de ligas menores el 19 de agosto de ese año.

Los Rojos lo contrataron cuatro días después de que los Yankees de Nueva York lo liberaran, organización con la que el matancero había pasado siete años en el sistema de ligas menores sin lograr superar el nivel de Doble-A. Irónicamente, Cincinnati había intentado firmarlo originalmente en 2018 pero no pudo igualar el bono de 2.5 millones de dólares que le ofreció Nueva York.

A lo largo de su carrera en ligas menores, Vargas acumula un promedio de por vida de .229 en 2,008 turnos al bate, con 32 jonrones y 118 robos de base, sin haber registrado jamás un wRC+ superior a 100 en una sola temporada.

El caso adquiere mayor resonancia por el contexto reciente: apenas semanas antes de su liberación, Vargas había representado a Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026 como shortstop titular, incluyendo un juego de exhibición de Spring Training disputado precisamente contra los Cincinnati Reds el 4 de marzo en Goodyear Ballpark, Arizona.

Cuba terminó eliminada en la fase de grupos del torneo con récord de dos victorias y dos derrotas, cayendo ante Puerto Rico y Canadá para quedar en el décimo lugar general. Venezuela se coronó campeón al derrotar a Estados Unidos 3-2 en la final.

Vargas se suma así a la lista de peloteros cubanos que participaron en el Clásico y quedaron fuera del béisbol organizado poco después del torneo, una tendencia que refleja la dificultad que enfrenta la diáspora cubana para mantenerse en sistemas donde la posición de campocorto exige alto rendimiento tanto ofensivo como defensivo.

Pelota Cubana USA dejó abierta la pregunta que muchos se hacen tras la noticia: «¿Tendrá Alexander Vargas otra oportunidad dentro del béisbol organizado?»