El aeropuerto y el puerto de Miami buscan ampliarse con inversiones millonarias

Vídeos relacionados:

El Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami confirmaron sus planes de expansión y modernización durante el evento anual "State of the Port" celebrado esta semana, donde autoridades del condado Miami-Dade y líderes del sector marítimo y aéreo debatieron el crecimiento, los retos y las oportunidades de ambas infraestructuras.

El mensaje central fue claro: las dos instalaciones quieren crecer, pero enfrentan limitaciones de espacio y presupuesto que obligan a soluciones creativas.

Ralph Cutié, director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Miami, reveló que el presupuesto de funcionamiento anual del aeropuerto se incrementó de 9,000 millones a 14,000 millones de dólares para financiar proyectos de competitividad global.

"Hemos identificado proyectos que necesitamos hacer para que el aeropuerto pueda competir con otros aeropuertos en el mundo", dijo Cutié a Telemundo 51.

El plan de modernización incluye varios megaproyectos: la nueva Sala K con seis puertas de embarque (entre 600 y 750 millones de dólares, con inicio previsto para el verano de 2026 y finalización en 2029), la extensión D60 de la Terminal Norte (1,000 millones, finalización en 2030) y la renovación de la Terminal Central (800 millones, finalización en 2031).

Además, American Airlines invertirá 1,000 millones de dólares en 17 nuevas puertas internacionales en la Terminal D, con inicio en 2027 y finalización en 2030.

La terminal aérea, que manejó cerca de 56 millones de pasajeros en 2024 y proyecta alcanzar 77 millones anuales para 2040, arrastraba críticas severas por su infraestructura deteriorada: en agosto de 2025 fue calificado entre los peores aeropuertos del mundo por el estado de sus ascensores, escaleras mecánicas y pasillos.

Los primeros resultados del plan de modernización llegaron en diciembre, cuando el MIA inauguró un nuevo estacionamiento de 2,240 plazas con siete niveles y 50 estaciones de carga eléctrica, entregado antes de lo previsto y por debajo del presupuesto.

En el plano tecnológico, el aeropuerto estrenó esta semana el primer chatbot holográfico con inteligencia artificial del mundo para asistir a viajeros, y en diciembre implementó portones biométricos que verifican identidad en cinco segundos sin documentos físicos.

En cuanto al puerto, se anunciaron inversiones en infraestructura y modernización tecnológica, siempre enfocados en la sostenibilidad.

Hydi Webb, directora ejecutiva de PortMiami, explicó a Telemundo 51 la principal limitación geográfica de la instalación: "Vamos a diseñar un puerto más grande, pero como no tenemos más espacio porque es una isla, podemos construir hacia arriba y que sea sostenible con el medio ambiente".

PortMiami cerró el año fiscal 2025 con cifras históricas: 8.56 millones de pasajeros de cruceros, un récord absoluto con crecimiento de 4.02 % interanual, y 1.115 millones de unidades equivalentes de veinte pies de carga, marcando 11 años consecutivos por encima del millón.

Las grandes navieras siguen apostando por Miami: Royal Caribbean avanza en la construcción de la Terminal G, con capacidad para 7,000 pasajeros e inversión de 345 millones de dólares, con inauguración prevista para finales de 2027, mientras que MSC Cruceros abrió en enero de 2026 su sede norteamericana con una inversión de 100 millones.

Cutié también mencionó la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto en Miami-Dade -sin ubicación definida aún- y destacó como importante el posible trazado de una línea de tren expreso entre el aeropuerto y el puerto, proyecto con un costo estimado de entre 600 y 800 millones de dólares incluido como prioridad en el plan de transporte 2050 del condado, aunque advirtió: "Los sistemas de Metro Rail son bastante caros y tenemos que ver si económicamente funcionan".

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, subrayó que "ni el aeropuerto ni el puerto usan un solo centavo de los contribuyentes, sin embargo, generan empleo y economía para este condado".

La alcaldesa Daniella Levine Cava resumió el peso estratégico de ambas infraestructuras con una cifra contundente: "El 14 % de la economía del estado está acá en Miami-Dade, con el puerto y el aeropuerto".