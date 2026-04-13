Trump arremete contra Irán: "La armada iraní yace en el fondo del mar"

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El presidente Donald Trump publicó este lunes un mensaje contundente en el que declaró que la armada iraní ha sido "completamente destruida" tras el hundimiento de 158 buques.

Sus declaraciones fueron en la red Truth Social, después de que fracasaran las negociaciones de paz en Islamabad y de que entrara en vigor el bloqueo naval estadounidense a "todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz".

"La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques", escribió Trump, en un mensaje que coincide con el inicio del bloqueo naval, efectivo desde las 10:00 a.m. del horario del este de este lunes.

El mandatario advirtió que los llamados "buques de ataque rápido" iraníes, que no han sido atacados hasta ahora, serán eliminados si se aproximan al bloqueo estadounidense.

"Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal", dijo Trump.

El mensaje llega un día después del colapso de las conversaciones de más alto nivel entre Washington y Teherán desde la Revolución Islámica de 1979.

Las conversaciones, mediadas por Pakistán y celebradas los días 11 y 12 de abril, duraron 21 horas sin alcanzar ningún acuerdo.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que la iraní fue liderada por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el canciller Abbas Araghchi.

El principal escollo fue el programa nuclear: Washington exigió el desmantelamiento completo del enriquecimiento de uranio, mientras Teherán rechazó ceder ese derecho.

"No hemos llegado a un acuerdo... Han elegido no aceptar nuestros términos", declaró Vance tras el fracaso de las conversaciones, añadiendo que eso era una mala noticia para Irán mucho más que para Estados Unidos.

Trump, por su parte, calificó las conversaciones como "buena reunión, salvo por las armas nucleares".

El bloqueo naval anunciado por Trump apunta exclusivamente a buques que entran o salen de puertos iraníes, según el Mando Central de EE.UU., con el objetivo de cortar las exportaciones de petróleo de Irán y presionar a China, su principal comprador.

La destrucción de la armada iraní se ha producido de forma progresiva desde el inicio de la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 por EE.UU. e Israel contra las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow.

El Mando Central reportó la destrucción de 11 barcos en el Golfo de Omán el 3 de marzo, más de 60 embarcaciones incluyendo 16 buques minadores cerca del Estrecho de Ormuz entre el 11 y el 12 de marzo, y más de 90 buques en el Golfo Pérsico el 18 de marzo.

Irán respondió bloqueando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo con minas, drones y misiles, varando unos 2,000 barcos con 20,000 marineros y paralizando el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Trump también presumió en su mensaje que el 98,2% de las drogas que ingresan a EE.UU. por vía marítima han sido detenidas, vinculando ambas operaciones navales.

Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador con Estados Unidos, publicó un mapa de los precios de la gasolina en el área de Washington en redes sociales con el comentario: “Disfruten de las cifras actuales en el surtidor. Con el llamado bloqueo, pronto sentirán nostalgia por la gasolina a 4 o 5 dólares”.

Mediadores paquistaníes, egipcios y turcos continúan trabajando para organizar una nueva ronda de negociaciones antes del 21 de abril, fecha en que vence el alto el fuego vigente.