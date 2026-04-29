EE.UU. considera "opiniones antiamericanas" para negar la green card

Vídeos relacionados:

El gobierno de Donald Trump emitió nuevas directrices internas que permiten negar la tarjeta de residencia permanente a inmigrantes por expresar opiniones políticas consideradas «antiamericanas» o «antisemitas», incluso si no han violado ninguna ley, según materiales de capacitación internos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por The New York Times.

Los documentos, distribuidos en marzo a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), revelan cómo la administración ejecuta una directiva emitida en agosto de 2025 para vetar a solicitantes de residencia por sus posturas ideológicas.

Entre las conductas que los funcionarios deben calificar como «abrumadoramente negativas» figuran participar en protestas propalestinas en campus universitarios, publicar críticas a Israel en redes sociales y quemar la bandera estadounidense.

Los documentos citan ejemplos concretos de publicaciones descalificadoras: una con el texto «Stop Israeli Terror in Palestine» (Detengan el terrorismo israelí en Palestina) con la bandera israelí tachada, un mapa de Israel con el nombre reemplazado por «Palestina», y un mensaje que sugiere que los israelíes deberían «probar lo que la gente en Gaza está probando».

Todos los casos con «posibles conductas o ideologías antiamericanas y/o antisemitas» deben elevarse a los superiores del funcionario y a la oficina del asesor jurídico general de USCIS para revisión.

Joseph Edlow, director de USCIS, declaró ante el Congreso en febrero: «No hay lugar en América para extranjeros que espoleen ideologías antiamericanas o apoyen organizaciones terroristas».

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sostuvo que las políticas «no tienen nada que ver con la libertad de expresión» y buscan proteger «las instituciones americanas, la seguridad de los ciudadanos, la seguridad nacional y las libertades de Estados Unidos».

Los críticos rechazan ese argumento. Amanda Baran, exfuncionaria senior de USCIS bajo el presidente Biden, afirmó que basar las decisiones de residencia en «revisiones ideológicas es fundamentalmente antiamericano y no debería tener lugar en un país construido sobre la promesa de la libre expresión».

El presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, advirtió que Trump «está dando un paso peligroso hacia el castigo de los inmigrantes por la expresión pública de sus creencias» y que la nueva política «censura de hecho a las personas y sienta un precedente peligroso que amenaza los derechos de todos los estadounidenses».

Las nuevas directrices se enmarcan en una transformación más amplia de USCIS. Las aprobaciones de tarjetas de residencia han caído más de la mitad en los últimos meses, según un análisis del Times de datos de la agencia.

Para los cubanos, el impacto es especialmente severo: las residencias aprobadas a cubanos se desplomaron casi un 99%, al pasar de más de 10,000 aprobaciones mensuales hasta octubre de 2024 a apenas 15 en enero de 2026, según el Instituto Cato.

Este mes, el gobierno de Trump ordenó además una pausa en todos los trámites migratorios —incluyendo green cards, naturalización, DACA, TPS y asilo— para aplicar revisiones del FBI que incluyen el escrutinio de redes sociales por posturas «antiamericanas».

El Departamento de Seguridad Nacional también ha propuesto revisar el historial de redes sociales de turistas que deseen visitar Estados Unidos, mientras que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) invertirá 5.7 millones de dólares en un sistema de inteligencia artificial para rastrear publicaciones, imágenes y geolocalizaciones de inmigrantes.

La agencia ha rebautizado además a sus empleados adjudicadores como «defensores de la patria» en sus convocatorias de empleo, con el lema: «Protege tu patria y defiende tu cultura».