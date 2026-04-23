PNR presume de resolver robo en menos de una semana en Matanzas

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Las autoridades del Ministerio del Interior en el municipio de Unión de Reyes, Matanzas, presumieron este miércoles el haber esclarecido en menos de una semana un robo con fuerza ocurrido en una vivienda del poblado de San Antonio de Cabezas, y devolvieron este miércoles la mayoría de los bienes sustraídos ante vecinos de la comunidad.

Entre los objetos robados había un taladro eléctrico, una bomba hidráulica, varios pomos de aceite, neumáticos para autos y una bicicleta de alto valor sentimental para el propietario afectado, Ariel García González, pues perteneció a su hija fallecida hace 17 años.

"Estoy muy satisfecho con la rapidez y con la eficacia que se ha logrado, pero estoy muy contento con lo que me han devuelto. Una de las cosas es el alma mía, las cosas de mi hija difunta", expresó el afectado.

Este tipo de operativo forma parte de un patrón recurrente de propaganda institucional del MININT, que suele difundir públicamente las resoluciones de casos para proyectar una imagen de eficiencia ante la población.

Sin embargo, la población denuncia que la mayoría de las denuncias no se resuelve efectivamente.

No es la primera vez que se registran actos similares de devolución de bienes en la isla, donde las autoridades escenifican la restitución de objetos robados frente a la comunidad.

El contexto, sin embargo, es preocupante: según datos recientes, se registraron 2,833 delitos verificados en Cuba, un aumento del 115% respecto al año anterior, lo que refleja una escalada sostenida de la criminalidad en la isla.

Dentro de ese panorama, los robos fueron el delito más frecuente ese año, con 1,536 casos, una cifra que evidencia la magnitud del problema que enfrentan los ciudadanos cubanos en su vida cotidiana.

La situación afecta especialmente a Matanzas, precisamente la provincia donde ocurrió este caso, una de las regiones donde el incremento de la delincuencia ha generado mayor alarma entre sus habitantes.