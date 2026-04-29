Nadie lo esperaba: cubano improvisa "Guantanamera" en pleno autobús y arrasa en TikTok

Un cubano identificado como Federico se viralizó en TikTok al cantar dentro de un autobús en Uruguay una adaptación propia de «Guantanamera» que él mismo bautizó como «la aguantanamera», escrita especialmente para Montevideo.

El video, publicado el 22 de abril, muestra a Federico presentándose ante los pasajeros del autobús antes de entonar su canción.

«Voy a hacer una canción de allá de mi tierra. Yo soy de Cuba, hace ocho años que estoy por acá», dice al inicio del clip, que dura poco más de tres minutos.

Federico reconoce que el tiempo y la convivencia le han dejado huella: «Se me ha pegado muchísimo ya el acento, porque cuando por más que uno no quiera, siempre se le pega».

Sin embargo, aclara que eso no significa perder sus raíces: «Siempre uno quiere mantener su identidad».

El músico también expresa un afecto genuino por su país de acogida: «Este pueblo me gusta muchísimo, me gusta mucho Uruguay».

Sobre la canción, explica que lleva meses trabajando en ella: «Hace algunos meses estuve escribiendo algunas cosas para acá, una adaptación de la aguantanamera para Montevideo, para Uruguay».

Además, anuncia que la grabación formal está próxima: «En estos días la voy a grabar, así que la vas a escuchar por ahí por las redes, si Dios quiere».

El clip incluye también una sección que Federico dedica especialmente a las mujeres entre el público del autobús.

No es la primera vez que un cubano se viraliza cantando en un autobús uruguayo: en enero de este año, otro músico de la Isla protagonizó un momento similar que también generó miles de reproducciones en TikTok.

La comunidad cubana residente en Uruguay es numerosa y muy activa en redes sociales, con múltiples casos virales que reflejan tanto el orgullo por las raíces cubanas como la integración en la sociedad uruguaya.

En mayo de 2025, otro compatriota residente en el país austral también llamó la atención en TikTok al explicar por qué prefiere quedarse en Uruguay antes que emigrar a Estados Unidos, destacando su estabilidad laboral como razón principal.

Uruguay se ha convertido en uno de los destinos migratorios preferidos por los cubanos en los últimos años, gracias a su estabilidad política y social y a un proceso de residencia legal relativamente accesible.

«La aguantanamera» de Federico suma ya 58,900 reproducciones, 5,249 likes y 411 compartidos en TikTok, y su autor promete que la versión grabada en estudio llegará pronto a las redes.