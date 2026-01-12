Nadie esperaba esto en medio del bus: Músico cubano canta “Guantanamera” y esto fue lo que pasó

Ver más

Un músico callejero cubano protagonizó un momento lleno de alegría en un ómnibus de Uruguay al interpretar una versión improvisada de Guantanamera, una de las canciones más emblemáticas de Cuba. Su actuación fue grabada por un pasajero y compartida en TikTok, donde se ha vuelto viral.

En el video, publicado por el usuario @adri80378, se puede ver al cantante con su guitarra recorriendo el pasillo del autobús mientras interpreta con entusiasmo la popular melodía cubana. Los pasajeros, sorprendidos al principio, terminaron acompañando el ritmo con palmas y sonrisas.

“Un cantante callejero cubano contagió a todo el ómnibus con su música y la buena onda”, escribió el usuario que compartió el clip, destacando el ambiente de alegría que generó el artista dentro del transporte público.

El video, que ya acumula miles de reproducciones, muestra cómo la música cubana sigue traspasando fronteras y conectando corazones, incluso lejos de la isla.

La espontaneidad y energía del intérprete cubano despertaron admiración entre los pasajeros del autobús, que no dudaron en grabar y aplaudir su talento.

Muchos usuarios en redes sociales han celebrado el momento como una muestra del espíritu alegre del pueblo cubano, capaz de llevar su música y su cultura a cualquier rincón del mundo.