Madre cubana denuncia plaga de moscas en el Cerro: «Tengo una bebé y es insoportable»

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Una madre residente en el municipio Cerro, en La Habana, denunció una plaga de moscas que hace insoportable la vida en su hogar, donde convive con una bebé.

«Esto es en el Cerro, Zequeira y San Joaquín. En una hora las trampas se llenan de moscas y aún así sigo teniendo la casa llena de moscas. Yo tengo una bebé y es insoportable esto», escribió la mujer en su denuncia enviada al diario independiente CubaNet Noticias.

Una de las imágenes que acompañan el testimonio, publicado en Facebook, muestra una trampa adhesiva con cientos de moscas atrapadas que cubren casi toda la superficie de la lámina. De acuerdo con su denuncia, la trampa se llenó en apenas una hora sin que disminuyera la presencia de los insectos dentro de su vivienda, ubicada en la intersección de Zequeira y San Joaquín.

La proliferación de moscas representa un alto riesgo sanitario para la población, al actuar como vectores de patógenos que pueden contaminar los alimentos y el agua, y transmitir enfermedades contagiosas, como salmonelosis, gastroenteritis, cólera, fiebre tifoidea y disentería.

Las fotografías compartidas por CubaNet revelan el origen del problema: en la esquina mencionada, una enorme acumulación de basura y escombros, con cartones, plásticos, bolsas, llantas y materiales de construcción tirados en la vía pública, formando un microvertedero improvisado a cielo abierto.

La situación en el Cerro no es nueva. En julio de 2025, vecinos del consejo popular Armada incendiaron contenedores de basura como medida desesperada ante la proliferación —al menos ocho focos entre junio y julio— de ratas, moscas y cucarachas.

En diciembre, residentes de otro barrio del municipio denunciaron un salidero crónico de aguas negras en la calle Zaldo, con filtraciones en aceras y olores que datan de varios años atrás, mientras que la calle San Joaquín ya había sido señalada por vertimientos ilegales de aguas albañales que generan proliferación de moscas.

El trasfondo es el colapso del sistema de recolección de residuos en la capital en los últimos años. La falta de combustible hundió a La Habana en montañas de basura, con sólo 44 de los 106 camiones recolectores operativos en enero; mientras la ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos diarios de residuos sólidos.

La crisis de la basura en La Habana saltó a la prensa internacional en febrero, cuando la agencia de noticias Reuters publicó un reportaje sobre las montañas de desechos en la ciudad.

El gobierno anunció por esa fecha un proyecto de inversión con capital portugués, para modernizar la gestión de residuos, pero ninguna de esas medidas ha revertido la situación.

El deterioro sanitario se extiende por toda la capital del país. Recientemente, el opositor Silverio Portal documentó condiciones de insalubridad extrema en la calle Dragones, en Centro Habana, con excrementos y basura formando un foco activo de infecciones, a metros de negocios, personas sin hogar y transeúntes.

Pero el panorama no es menos grave en otras ciudades. Una isla de residuos plásticos y orgánicos flota bajo el emblemático Puente del Yayabo en Sancti Spíritus.

En Holguín, los basureros arden cada noche generando humo tóxico con dioxinas, furanos y al menos 30 compuestos peligrosos, según alertó el Centro de Neurociencias de Cuba, con efectos documentados sobre la salud respiratoria, cardiovascular y neurológica, especialmente en niños y ancianos.

Las consecuencias sanitarias son graves: según datos oficiales, Cuba cerró 2025 con 55 muertes por arbovirosis —dengue y chikungunya—, enfermedades transmitidas por mosquitos que se reproducen en los mismos focos de basura y aguas estancadas que alimentan las plagas de moscas. Sin embargo, registros independientes del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reportan al menos 87 muertes sólo entre octubre y noviembre de ese año.