Así abre mayo en el mercado informal en Cuba: Precios de dólares, euros y MLC para hoy

Calle en La Habana y billete de cien dólares (Imagen de referencia)

El primer día de mayo amanece en calma y sin cambios en el mercado informal de divisas en Cuba.

A primera hora de este 1 de mayo, el dólar se mantiene en 535 pesos cubanos (CUP), el euro en 605 CUP y la MLC en 410 CUP.

El dólar llegó a ese nivel récord este jueves, tras dos jornadas consecutivas de subida: el 29 de abril había escalado a 532 CUP y al día siguiente sumó tres pesos más, superando así la proyección máxima del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), que estimaba un techo de 533 CUP para el cierre de abril.

La escalada durante abril fue progresiva y constante. Desde los 515 CUP de finales de marzo, la divisa acumuló una subida de 20 pesos en el mes, equivalente a un alza del 3,9%.

Evolución de la tasa de cambio

El 22 de abril se registró uno de los movimientos más bruscos del período: el dólar subió cuatro pesos en una sola jornada hasta los 530 CUP, nivel que mantuvo varios días consecutivos antes de continuar su ascenso.

El euro, por su parte, protagonizó su propio hito el 19 de abril, cuando rompió la barrera psicológica de los 600 CUP por primera vez en la historia. Se consolidó en ese nivel durante diez días antes de escalar cinco pesos más el 29 de abril hasta los 605 CUP, también por encima de la previsión del OMFi, que era de 604 CUP.

La MLC muestra, en cambio, una tendencia a la baja: cayó a 410 CUP el 30 de abril y se mantiene en ese nivel este viernes, tras haber cotizado en niveles superiores semanas atrás.

Tasa de cambio hoy 01/05/2026 - 8:20 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 535 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 605 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Entre los factores estructurales que explican la depreciación continua del peso cubano figuran la crisis energética provocada por la interrupción de envíos de crudo venezolano y la suspensión de suministros mexicanos desde enero de 2026, la caída del turismo, la escasez de divisas en el sistema bancario y la emisión monetaria excesiva vinculada al déficit fiscal.

En perspectiva histórica, el peso cubano ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar desde 2020, cuando se cambiaba a 42 CUP por dólar, y solo en los últimos 12 meses la divisa estadounidense subió un 47,8% en el mercado informal, pasando de 345 CUP a los actuales 535 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 1 de mayo:

1 USD = 535 CUP.

5 USD = 2,675 CUP.

10 USD = 5,350 CUP.

20 USD = 10,700 CUP.

50 USD = 26,750 CUP.

100 USD = 53,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 605 CUP.

5 EUR = 3,025 CUP.

10 EUR = 6,050 CUP.

20 EUR = 12,100 CUP.

50 EUR = 30,250 CUP.

100 EUR = 60,500 CUP.

200 EUR = 121,000 CUP.

500 EUR = 302,500 CUP.