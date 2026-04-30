Carta abierta a Díaz-Canel llama a una «transición ordenada» en Cuba

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Un cubano-americano identificado como Carlos Castro Alvarez envió una carta abierta a Miguel Díaz-Canel y a «quienes hoy detentan el poder real en Cuba», llamando a una transición política «ordenada, dialogada, sin rupturas traumáticas» y ofreciéndose como mediador entre el régimen y todas las partes de la nación cubana.

La misiva, remitida directamente a la redacción de CiberCuba, fue firmada por alguien que se describe como un cubano que vivió 36 años en la isla y lleva más de dos décadas en la diáspora, con «vínculos reales y vivos a ambos lados del estrecho de la Florida».

El tono de la carta no es el de la confrontación, sino el de la urgencia.

«Cuba no está en crisis: Cuba está agotada. Agotada económica, social, moral y espiritualmente», escribe Castro, en una descripción que coincide con la realidad que vive la población: apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas, escasez de alimentos y medicinas, y un éxodo masivo de jóvenes y profesionales que no muestra señales de detenerse.

El autor interpela directamente al gobierno: «La pregunta no es si el cambio llegará. La pregunta es si ustedes decidirán ser parte de ese cambio… o su último obstáculo».

Castro se ofrece como «interlocutor, facilitador o mediador» para abrir canales de diálogo, y aclara que no representa intereses ocultos.

«Represento una convicción: Cuba necesita encontrarse consigo misma», afirma, citando a José Martí —«Con todos y para el bien de todos»— como principio rector de su propuesta.

La carta llega en un momento de inusual actividad diplomática. El 13 de marzo, Díaz-Canel confirmó públicamente que su gobierno mantiene conversaciones con representantes estadounidenses, impulsadas por la presión de la administración Trump en el contexto de una severa crisis energética.

Ese mismo día, Cuba liberó a 51 presos, aunque el régimen lo presentó como una «práctica soberana» sin imposiciones externas.

Sin embargo, el 22 de abril, Díaz-Canel descartó tajantemente cualquier negociación que implique un cambio de régimen: «Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación».

Esta postura contrasta directamente con el llamado de Castro Alvarez a una transición política inclusiva.

La misiva se inscribe en una tradición de cartas abiertas dirigidas al gobernante desde distintos sectores. El líder opositor José Daniel Ferrer, de la UNPACU, exigió una transición democrática inmediata en febrero, llegando a proponer una «acción internacional quirúrgica» de Estados Unidos como alternativa al cambio no violento.

En enero, Ferrer ya había advertido a Díaz-Canel: «Muévanse rápido, liberen a los presos políticos» antes de que sea tarde.

Lo que distingue la carta de Castro Alvarez es precisamente su tono moderado frente a ese contexto más confrontacional, en un momento en que el exilio cubano está profundamente dividido sobre cómo abordar las negociaciones entre Washington y La Habana.

El autor cierra su misiva con una advertencia que resume el espíritu de todo el texto: «La historia observa. El pueblo espera. El tiempo, esta vez, no está de parte de la inmovilidad. La decisión es suya».

La carta no especifica si Castro Alvarez ha recibido alguna respuesta del régimen, ni si su oferta de mediación ha sido trasladada a canales oficiales.

Mientras tanto, la crisis interna cubana sigue profundizándose, con una caída del turismo del 9,2% en enero de 2026 y una reducción de más del 40% en los viajes de cubanos desde Estados Unidos.