Carta abierta a Díaz-Canel llama a una «transición ordenada» en Cuba

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Un cubano-americano identificado como Carlos Castro Alvarez envió una carta abierta a Miguel Díaz-Canel y a «quienes hoy detentan el poder real en Cuba», llamando a una transición política «ordenada, dialogada, sin rupturas traumáticas» y ofreciéndose como mediador entre el régimen y todas las partes de la nación cubana.
La misiva, remitida directamente a la redacción de CiberCuba, fue firmada por alguien que se describe como un cubano que vivió 36 años en la isla y lleva más de dos décadas en la diáspora, con «vínculos reales y vivos a ambos lados del estrecho de la Florida».
El tono de la carta no es el de la confrontación, sino el de la urgencia.
«Cuba no está en crisis: Cuba está agotada. Agotada económica, social, moral y espiritualmente», escribe Castro, en una descripción que coincide con la realidad que vive la población: apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas, escasez de alimentos y medicinas, y un éxodo masivo de jóvenes y profesionales que no muestra señales de detenerse.
El autor interpela directamente al gobierno: «La pregunta no es si el cambio llegará. La pregunta es si ustedes decidirán ser parte de ese cambio… o su último obstáculo».
Castro se ofrece como «interlocutor, facilitador o mediador» para abrir canales de diálogo, y aclara que no representa intereses ocultos.
«Represento una convicción: Cuba necesita encontrarse consigo misma», afirma, citando a José Martí —«Con todos y para el bien de todos»— como principio rector de su propuesta.
La carta llega en un momento de inusual actividad diplomática. El 13 de marzo, Díaz-Canel confirmó públicamente que su gobierno mantiene conversaciones con representantes estadounidenses, impulsadas por la presión de la administración Trump en el contexto de una severa crisis energética.
Ese mismo día, Cuba liberó a 51 presos, aunque el régimen lo presentó como una «práctica soberana» sin imposiciones externas.
Sin embargo, el 22 de abril, Díaz-Canel descartó tajantemente cualquier negociación que implique un cambio de régimen: «Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación».
Esta postura contrasta directamente con el llamado de Castro Alvarez a una transición política inclusiva.
La misiva se inscribe en una tradición de cartas abiertas dirigidas al gobernante desde distintos sectores. El líder opositor José Daniel Ferrer, de la UNPACU, exigió una transición democrática inmediata en febrero, llegando a proponer una «acción internacional quirúrgica» de Estados Unidos como alternativa al cambio no violento.
En enero, Ferrer ya había advertido a Díaz-Canel: «Muévanse rápido, liberen a los presos políticos» antes de que sea tarde.
Lo que distingue la carta de Castro Alvarez es precisamente su tono moderado frente a ese contexto más confrontacional, en un momento en que el exilio cubano está profundamente dividido sobre cómo abordar las negociaciones entre Washington y La Habana.
El autor cierra su misiva con una advertencia que resume el espíritu de todo el texto: «La historia observa. El pueblo espera. El tiempo, esta vez, no está de parte de la inmovilidad. La decisión es suya».
La carta no especifica si Castro Alvarez ha recibido alguna respuesta del régimen, ni si su oferta de mediación ha sido trasladada a canales oficiales.
Mientras tanto, la crisis interna cubana sigue profundizándose, con una caída del turismo del 9,2% en enero de 2026 y una reducción de más del 40% en los viajes de cubanos desde Estados Unidos.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política y Social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué busca Carlos Castro Alvarez con su carta abierta a Díaz-Canel?
Carlos Castro Alvarez, un cubano-americano, busca una transición política ordenada y dialogada en Cuba, ofreciendo sus servicios como mediador entre el régimen y las diversas partes de la nación cubana. Su carta refleja una postura conciliadora y urgente ante el agotamiento económico, social, moral y espiritual del país.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano respecto al diálogo con Estados Unidos?
Miguel Díaz-Canel ha expresado disposición para dialogar con Estados Unidos, pero condiciona cualquier negociación al respeto a la soberanía cubana y sin presiones externas. Esta postura se mantiene a pesar de la presión internacional y la crisis interna que atraviesa el país.
¿Qué reacciones ha generado el mensaje de Trump sobre Cuba?
El mensaje de Trump, recomendando al régimen cubano "hacer un trato antes de que sea demasiado tarde", ha generado diversas reacciones entre los cubanos. Muchos ven esto como una oportunidad para un cambio inminente, mientras que otros piden cautela y una transición pacífica sin derramamiento de sangre.
¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Cuba?
La situación de los derechos humanos en Cuba es crítica, con más de 1,200 presos políticos y una fuerte represión de las protestas populares. Las demandas de Estados Unidos para liberar a estos presos y permitir elecciones libres han sido rechazadas por el régimen cubano.
¿Cómo ha afectado la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados, afectando gravemente la calidad de vida de la población. El déficit de generación eléctrica ha provocado cortes de luz de hasta 22 horas diarias, impactando negativamente en servicios básicos como el abasto de agua, la atención médica y las comunicaciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.