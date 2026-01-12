Ferrer a Díaz-Canel: “Muévanse rápido, liberen a los presos políticos y dejen al pueblo tomar las riendas de su destino”

Vídeos relacionados:

Ver más

El opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó este domingo un duro mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la cúpula del régimen, advirtiéndoles que “se muevan rápido” y liberen a todos los presos políticos antes de que sea demasiado tarde.

En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Ferrer pidió al régimen que permita al pueblo “tomar las riendas de su destino” y advirtió que, si persiste la represión, los dirigentes del Partido Comunista serán los responsables de lo que suceda.

En días recientes, Ferrer también había difundido una carta abierta dirigida a los mandos y tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), exhortándolos a propiciar un cambio político en el país y a dejar de servir como “instrumentos de la represión”.

En el texto, el líder opositor advirtió que Cuba atraviesa “la peor crisis en siete décadas”, marcada por el colapso económico, la escasez de alimentos y medicinas, la crisis energética y un éxodo masivo.

En ese sentido, Ferrer pidió a los militares “ser protagonistas de una transición democrática” y apoyar la celebración de elecciones libres, el pluralismo político y la redacción de una nueva Constitución “con todos y para el bien de todos”.

“Conversen rápido y sean inteligentes; esfuércense en ser honestos, cosa muy difícil para ustedes, yo diría imposible. Muévanse rápido, liberen a todos los presos políticos y dejen al pueblo tomar las riendas de su destino”, insistió este lunes el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), actualmente exiliado en Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Ferrer alertó además que, si continúa la opresión, “un pueblo esclavizado deseará que alguien lo salve”, y que “si es Estados Unidos quien lo hace, la inmensa mayoría de los cubanos lo va a agradecer”.

El activista, excarcelado en 2025 tras pasar casi cuatro años en prisión, recordó al régimen los finales de dictadores como Noriega, Gadafi, Milosevic, Husein o Nicolás Maduro, afirmando que el castrismo podría correr la misma suerte si no cambia de rumbo.

“Ustedes son muy abusadores con el pueblo desarmado, pero demasiado cobardes para enfrentar a Estados Unidos”, señaló Ferrer en un tono inusualmente directo incluso para su estilo habitual.

El mensaje llega apenas un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump recomendara al régimen cubano “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”, en medio del corte total de suministro petrolero desde Venezuela.

Las declaraciones de Ferrer refuerzan la presión política y moral sobre el régimen de La Habana en un momento de creciente aislamiento internacional, colapso económico y deterioro social dentro del país.