Iglesia cristiana pide oración por Cuba: "Ya no podemos más con esta vida"

En medio del caos cotidiano que golpea a Cuba, desde la escasez de alimentos y medicinas hasta los apagones interminables y el descontento social creciente, un pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Puerto Padre, en Las Tunas, lanzó un clamor que refleja el sentir de millones de cubanos: "Ya no podemos más con esta vida".

El líder religioso convocó a una jornada de mil horas de oración para pedir la intervención de Dios ante lo que describió como una situación insostenible.

El llamado, difundido en un video publicado en la página de Facebook de la congregación, partió de la Iglesia del Buen Samaritano y el Presbiterio de Puerto Padre, que ya llevan varios días en esta iniciativa espiritual.

El pastor no se limitó a su comunidad local. Pidió que el mensaje se expanda por todo el país y que "cada iglesia, cada concilio y cada pastor de Cuba" se unan a esta cadena de fe para clamar juntos por un cambio profundo.

"La vida de nuestro pueblo cada día está siendo más compleja, cada día está siendo más difícil, y sentimos que ya no podemos más con esta vida que estamos llevando. Estamos pidiendo a Dios que haga una intervención sobrenatural sobre Cuba que traiga la respuesta radical a todas nuestras necesidades y problemas", detalló.

La exhortación también incluyó un llamado a la unidad y a la acción espiritual, dejando claro que no basta con el silencio o la indiferencia: "Evitemos la pasividad. Que cada cristiano se humille en la presencia de Dios, que se convierta de sus malos caminos y que ore de manera perseverante".

El mensaje final fue directo y urgente: "¡Oremos por Cuba ahora!".

La fe como refugio en medio de la crisis

Este clamor no surge en un vacío. Llega en un momento en que los cubanos enfrentan apagones de más de 20 horas diarias, colas enormes para comprar alimentos básicos, farmacias sin medicinas y un éxodo masivo de jóvenes y familias enteras que ya no ven futuro dentro de la Isla.

El gobierno, en lugar de ofrecer soluciones reales, ha optado por el silencio, la represión y el control del discurso público, mientras cada vez más sectores -incluidos líderes religiosos- levantan la voz para expresar un descontento que es generalizado.

La frase del pastor sintetiza la desesperación popular: "Ya no podemos más"

La Iglesia frente a la falta de respuestas oficiales

Ante la ausencia de políticas efectivas para frenar el deterioro de la vida cotidiana, muchos cubanos encuentran en la fe un espacio de esperanza y resistencia.

La convocatoria de la Iglesia Evangélica Pentecostal es también un reflejo de cómo la sociedad civil intenta organizarse, aunque sea en clave espiritual, frente al colapso del sistema y la incapacidad del régimen de garantizar derechos básicos como comida, luz, transporte o atención médica.

El pedido de oración, lejos de ser un gesto aislado, se convierte en un recordatorio de que la crisis cubana no solo se mide en cifras económicas, sino en el sufrimiento humano y en la sensación de asfixia que atraviesa el pueblo.

Mientras tanto, el gobierno insiste en culpar a factores externos, pero evita reconocer su responsabilidad directa en la miseria que obliga a los ciudadanos a refugiarse en la única fuerza que parece quedarles: la fe.

