Disminuye drásticamente el turismo en Cuba: solo la mitad de visitantes que en 2025

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Cuba recibió apenas 298,057 visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, lo que representa el 52% del nivel registrado en el mismo período del año anterior, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) este lunes.

En términos de viajeros totales —incluyendo nacionales y residentes en el exterior—, la isla recibió 448,857 personas entre enero y marzo, apenas el 59% respecto a igual período de 2025, lo que equivale a 312,375 viajeros menos.

La caída afecta a casi todos los mercados emisores sin excepción.

Canadá, el principal mercado turístico de Cuba, registró solo 124,794 visitantes en el trimestre, una caída del 54,2% respecto a los 272,319 que llegaron en el mismo período de 2025.

Estados Unidos descendió aún más: de 39,465 visitantes a apenas 17,034, una contracción del 56,8%.

Francia cayó un 54,4%, de 14,748 a 6,725 visitantes, mientras que España e Italia retrocedieron alrededor del 40%.

La comunidad cubana en el exterior también redujo sus viajes a la isla: de 59,826 personas a 34,233, una baja del 42,8%.

Rusia, otro mercado relevante para el turismo cubano, pasó de 33,463 a 20,917 visitantes, una caída del 37,5%.

Las únicas excepciones fueron Argentina, que se mantuvo prácticamente estable con 12,212 visitantes (99,5% respecto a 2025), y China, que apenas retrocedió un 5,7%.

Detrás del colapso hay causas estructurales que se agravaron de forma aguda a principios de año.

En febrero, la escasez de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos internacionales cubanos provocó la cancelación de más de 1,700 vuelos y la repatriación forzosa de más de 27,900 turistas canadienses y 4,300 rusos.

Como consecuencia directa, once aerolíneas suspendieron sus operaciones hacia Cuba en 2026, entre ellas Air Canada —que no retoma vuelos hasta noviembre—, Air Transat, WestJet, Sunwing, Iberia, Air France y Turkish Airlines.

El sector hotelero también acusa el golpe.

Las cadenas Meliá, NH, Iberostar y Valentín cerraron instalaciones temporalmente, y en Cayo Santa María el conglomerado militar Gaviota cerró 20 hoteles dejando cesantes a más de 7,000 trabajadores del sector.

El régimen respondió con una estrategia de «compactación turística» a partir del 7 de febrero, que consiste en cerrar hoteles con baja ocupación y reubicar a los turistas en instalaciones concentradas para reducir el consumo energético.

La tasa de ocupación hotelera cayó al 21,5% en lo que va de 2026.

Esta debacle no es un fenómeno aislado, sino la profundización de una tendencia de largo plazo: el turismo cubano se hunde mientras el resto del mundo crece, con República Dominicana recibiendo 6,5 veces más turistas que Cuba en enero de 2026 y México cerrando 2025 con un récord mundial de 47,8 millones de visitantes.

Cuba cerró 2025 con apenas 1,81 millones de turistas, un 17,8% menos que en 2024 y un 62% por debajo del récord histórico de 4,7 millones alcanzado en 2018, antes de que la crisis energética crónica y el deterioro de la infraestructura terminaran de hundir uno de los pocos sectores que generaba divisas para el régimen.