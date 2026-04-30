Oposición cubana exige excluir a la familia Castro de cualquier transición

El empresario e histórico del exilio cubano Santiago Álvarez Fernández-Magriñá afirmó este jueves que la oposición cubana, tanto dentro de la isla como en el exilio, está preparando una declaración pública conjunta con dos exigencias fundamentales de cara a cualquier proceso de transición en Cuba: el derecho a participar en dicha transición y la exclusión total de representantes directos de la familia Castro.

Álvarez, de 84 años y veterano de la Brigada 2506, hizo estas declaraciones en el contexto de las recientes acusaciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien acusó a Cuba de albergar bases de inteligencia chinas y rusas en su territorio, señal que el propio Álvarez interpreta como un posible estancamiento en las negociaciones entre Washington y La Habana.

El exiliado reconoció abiertamente que la administración Trump está negociando con miembros del entorno familiar del régimen: «Ellos están en este momento hablando con los familiares cercanos de la familia Castro, del que queda: Raúl Castro, el cangrejo, y el otro que es el hijo, que es el que controla la fuerza armada, la fuerza represiva».

El apodado «El Cangrejo» es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y teniente coronel del MININT, identificado como interlocutor clave con el equipo de Rubio desde febrero de 2026.

Álvarez no cuestionó el derecho de Washington a conducir su política exterior: «La política americana no la dirigimos los cubanos, la dirigen los americanos. Ellos tienen derecho a hacer su política».

Sin embargo, trazó una línea roja clara: «Nosotros donde sí queremos tener voz y voto es en la transición en sí».

El empresario señaló que estos interlocutores del régimen son propietarios de GAESA, el conglomerado militar cubano que, según cálculos filtrados, maneja «entre 15 y 18 mil millones de dólares en caja, cuando en Cuba no tienen dinero ni para pagar el petróleo».

Un informe de la BBC sobre GAESA publicado este mes cifró los activos totales del conglomerado en casi 17,900 millones de dólares.

La postura de Álvarez acepta que funcionarios del Estado cubano puedan tener algún rol en una transición, pero excluye de forma absoluta a la familia Castro.

Esta posición contrasta con la estrategia negociadora de la administración Trump, que sí dialoga con representantes del clan, generando tensión con sectores del exilio histórico. Analistas describen el modelo que busca el régimen como una «Cubastroika»: reformas económicas sin cambio político real.

Paralelamente, la nueva camada Castro gana terreno en las estructuras de poder: Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl, ocupa desde 2025 el cargo de viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, posicionándose como posible sucesor de Díaz-Canel en una transición controlada.

Álvarez, quien apoya económicamente a unas 150 familias de presos políticos cubanos cada mes, fue contundente al resumir la posición de la oposición: «En la transición en sí creemos que los cubanos opositores tanto en Cuba como en el exilio, a través de 67 años, varias generaciones, nos hemos ganado el derecho a participar en una transición en Cuba. Y nos hemos ganado el derecho a pedir que en ninguna transición, en ningún momento, participen representantes directos de la familia Castro».