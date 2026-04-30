Toirac lanza su «partido» con lema: «Abajo los vuelos espías y la muela con consignas»

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó este miércoles en Facebook un afiche satírico en el que anuncia el lanzamiento del «Partido Ortodoncista Bembócrático», con el eslogan «Abajo los vuelos espías y la muela con consignas» y el grito de campaña «Goza y deja gozar con la Sinfónica Nacional».

La publicación es una respuesta irónica al debate generado por el lanzamiento real del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC) por la activista exiliada Amelia Calzadilla el 26 de abril desde Madrid, y a la burla que el programa oficialista Con Filo hizo de esa iniciativa el pasado miércoles.

Toirac acompaña el afiche —donde aparece en traje azul y corbata roja, posando como candidato profesional— con un texto que apunta a dos blancos simultáneos: «Algunos lo hacen para demeritar, otros para lanzar partidos realmente. Lo cierto es que es tan profundo el surco en el hipotálamo, que algo que es cotidiano en cualquier país, se ha convertido casi en sísmico en el nuestro. Así que lanzo el mío. Un partido 'Donde el relajo va primero'».

El afiche, diseñado con estética de campaña política profesional e ilustrado con un logo de diente, incluye una plataforma de propuestas tan humorísticas como reveladoras: «Pollo y Pescao», «Pincha Güena» y «Relajo con Orden».

El nombre mismo del partido es un juego de palabras con «bemba» —boca o labios en argot cubano—, «democrático» y «ortodoncia», sugiriendo que en Cuba lo que hace falta es «enderezar» el discurso político.

Con su sátira, Toirac señala la anomalía estructural del sistema cubano: el artículo 5 de la Constitución de 2019 consagra al Partido Comunista como «la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado», lo que convierte el simple anuncio de un partido alternativo —algo rutinario en cualquier democracia— en un evento casi sísmico.

La publicación llega un día después de que los presentadores de Con Filo intentaran minimizar la creación del PLOC en un video difundido en redes sociales, con la intención de desacreditar la iniciativa opositora.

La burla oficial tuvo el efecto contrario: Amelia Calzadilla respondió a Con Filo con firmeza: «La reacción sarcástica de Con Filo me llena de orgullo; refleja cuánto dolor les produce saber que como pueblo estamos listos para recibir a brazos abiertos proyectos de país que no vengan de la mano de aquel que nos ha privado de todo».

Toirac ya había respaldado previamente a Calzadilla con su propio estilo: «Lo que está de pipi es que 'la revolución la haya preparado tan bien'», ironizando sobre el hecho de que fue el propio acoso del régimen el que forjó la oposición de la activista.

El método de Toirac encarna lo que Martí describió en una crónica neoyorquina del 7 de enero de 1882 al hablar del periódico satírico Punch: «Va el Punch detrás de los hombres, con un manojo de látigos que rematan en cascabeles». Crítica que duele, pero envuelta en humor.

No es la primera vez que el humorista usa la ironía como herramienta de denuncia: Toirac se declaró «mendigo» para señalar la pobreza en Cuba, y se burló de la nueva tasa flotante del Banco Central con igual contundencia.