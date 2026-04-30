Prisión preventiva sin fianza para el acusado de intentar asesinar a Trump en la Cena de Corresponsales

Una jueza del Distrito de Columbia dictaminó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

Según información de la agencia Efe, la audiencia duró apenas 15 minutos y concluyó con un giro inesperado: la defensa de Allen, que el miércoles había presentado un escrito judicial para impugnar la medida cautelar, renunció a disputarla y aceptó que su cliente permanezca en prisión.

Allen compareció en la corte vistiendo un mono naranja y sin antecedentes penales previos.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, solicitó la prisión preventiva y advirtió este jueves en Fox News que se planean presentar «muchos más cargos» contra Allen una vez que intervenga el gran jurado, el grupo de ciudadanos que debe determinar si la fiscalía cuenta con causa probable para acusarlo formalmente de delitos federales graves.

De momento, Allen enfrenta tres cargos: intento de asesinato del presidente, un delito que puede acarrearle la cadena perpetua; transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave; y descarga de un arma durante un crimen de violencia, con una pena mínima obligatoria de diez años consecutivos.

El ataque ocurrió el pasado sábado alrededor de las 8:30 de la noche en el Washington Hilton, donde se celebraba la 105ª edición de la cena con unas 2,000 personas, entre ellas Trump, la primera dama Melania, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Según el relato de la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad y disparó con una escopeta en dirección al salón de baile.

Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en el pecho que fue detenido por su chaleco antibalístico, según confirmó el fiscal general interino Todd Blanche.

Los agentes respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido sin sufrir impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas fatales, aunque Trump y el resto de autoridades fueron evacuados de urgencia y se desató el pánico entre los asistentes.

Según documentos judiciales, Allen planificó el ataque durante semanas y cruzó el país en tren desde California hasta Washington para transportar las armas sin pasar por los controles de seguridad de los aeropuertos.

Además, reservó dos noches en el hotel donde se celebraba la gala para poder entrar como huésped sin ser invitado a la cena.

Unos diez minutos antes del ataque, Allen envió a su familia un manifiesto de aproximadamente 1,000 palabras en el que identificaba como blancos a funcionarios de la administración Trump priorizados por rango, y llamaba al presidente «pedófilo, violador y traidor».

El acusado también dejó programados correos electrónicos para familiares y amigos en los que pedía disculpas.

El Departamento de Justicia presentó tres cargos federales contra Allen el lunes 28 de abril, tras el ataque que constituyó el tercer intento de atentado contra Trump en menos de dos años, después de los incidentes en Butler, Pensilvania, en julio de 2024, y en West Palm Beach, Florida, en septiembre de ese mismo año.

En febrero de este año, el Servicio Secreto mató a un hombre armado que irrumpió en Mar-a-Lago portando un arma y un bidón de combustible, aunque Trump no se encontraba en la residencia en ese momento.

La próxima cita judicial de Allen está fijada para el 11 de mayo de 2026 como audiencia preliminar, cuando el gran jurado podría ampliar los cargos en su contra.

Pirro fue contundente al valorar el caso: «Que esto sea un mensaje para quien piense que Washington D.C. es el lugar para ejercer violencia política. Lo que no permiten las leyes es hacerlas valer mediante la violencia, especialmente la dirigida contra el presidente. Esto es antidemocrático en su esencia».