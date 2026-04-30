¿La CIA contactó al ex ministro cubano, hermano de María Victoria Gil?

María Victoria Gil, hermana del ex ministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, respondió este jueves con honestidad desconcertante cuando la periodista Tania Costa le preguntó si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos pudo haber contactado a su hermano antes de su detención, a inicios de 2024.

«Yo no lo sé, Tania. Mi hermano... ¿cómo explicarte? Mi hermano es una persona muy, muy introvertida», respondió María Victoria Gil, quien lleva años sin comunicación directa con él. La pregunta surgió en el contexto de las negociaciones secretas que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez mantuvo con representantes de EE.UU. en Doha, y de lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero, cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Rodríguez en Caracas para diseñar una transición política.

María Victoria Gil explicó que lleva «muchísimos años» sin sentarse a hablar con su hermano. «La última vez fue cuando mi hijo se casó en Cuba con una amiguita de él del preuniversitario, una gran amiga, para traerla para acá para España. Y eso fue hace seis años», relató.

Lo que sí destacó es el perfil internacional de Alejandro Gil, que da pie a la pregunta. «Mi hermano habla un inglés impresionante, como si hubiera nacido en Inglaterra, porque trabajó en Inglaterra y dirigió compañías de seguro marítimo. En Inglaterra varias compañías estuvieron a su nombre y a su mano», afirmó.

Ante la posibilidad de un contacto con la CIA, su respuesta fue categórica en su incertidumbre: «Es posible, Tania, yo no... pero no lo sé. Yo no puedo decir que sí o que no porque no lo sé. Lo desconozco».

El Tribunal Supremo Popular ratificó en enero la cadena perpetua de Alejandro Gil, quien fue condenado en diciembre de 2025 por espionaje y 20 años adicionales por delitos de corrupción. La entrevista se produce un día después de que el régimen desalojara a la familia de la casa en Miramar.

Sobre las visitas en prisión, María Victoria Gil reveló que su sobrina, su sobrino y su cuñado acuden a verlo aproximadamente una vez cada mes y medio, pero en condiciones que impiden cualquier comunicación real. «Tienen un guardia adelante, no pueden prácticamente comunicarse. Solamente: '¿cómo estás?'. Un poco más», describió.

La hermana del ex ministro contrastó su propio carácter abierto con el perfil introvertido de su hermano. «Somos dos personas como si fuéramos de dos padres diferentes. Si bien yo lo digo todo y todo lo tengo que exteriorizar, mi hermano siempre está callado».

Desde que la hermana de Alejandro Gil advirtiera sobre su estado tras la condena, la familia ha mantenido una vigilancia constante sobre su situación. María Victoria Gil también acusó a Manuel Marrero de orquestar el proceso contra su hermano.

Sobre la ubicación de la prisión, señaló que está fuera de La Habana, aunque no recordó el nombre exacto del centro penitenciario.

El único mensaje que Alejandro Gil transmite a su familia desde la cárcel, según relató su hermana, resume su estado de ánimo: «Tranquilo, yo estoy tranquilo, ya se hará justicia. Todo pasará. Ya vendrá el momento de que saque la verdad al flote».