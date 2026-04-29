Juez ordena reactivar Green Cards: ¿Vale para todos los cubanos?

Un juez federal de Maryland ordenó reactivar solicitudes de Green Card para 83 inmigrantes demandantes, declarando ilegal la suspensión indefinida impuesta por la administración Trump.

La pregunta inmediata para miles de cubanos afectados es si ese fallo los beneficia también a ellos.

La respuesta es clara, según la abogada de inmigración Liudmila Marcelo, en entrevista concedida a CiberCuba: «Solamente beneficia a los 83 demandantes. Solamente los beneficia, pero es un indicativo, de que no existe base legal para mantener esta pausa, que de hecho siempre lo supimos, pero bueno, es un indicativo».

El fallo, de 39 páginas, fue emitido el pasado domingo por el juez George L. Russell III del Tribunal de Distrito de Maryland, quien concluyó que «USCIS no tiene la discrecionalidad de no adjudicar en absoluto los casos» y que la agencia «no puede mantenerla en suspenso indefinidamente sin procesarla».

Marcelo advirtió que el gobierno podría apelar la decisión, pero subrayó que la resolución abre una puerta concreta: «Puede alguien que tenga necesidad urgente de tener su green card o su ciudadanía demandar al gobierno y previsiblemente puede ganar esa demanda».

Sin embargo, la abogada fue enfática en que participar en ese tipo de acción legal implica costos económicos y no garantiza resultados: «Este tipo de demanda, yo siempre digo que existen abogados que hacen este tipo de demanda, por supuesto que ellos siempre dicen que no se garantiza el resultado, por lo tanto es una decisión económica siempre si van a uno a querer participar». Quien no participe, aclaró, no se beneficia del resultado.

Marcelo también anunció que comenzará a presentar writs of mandamus —recursos judiciales que obligan a USCIS a procesar solicitudes paralizadas— durante mayo, usando el razonamiento del juez como respaldo: «Ahora existe, exactamente existe, hay un razonamiento de un juez que uno puede quizás ampararse en ese razonamiento y poner este tipo de razonamiento también en nuestros mandemos».

Hasta ahora, la abogada había evitado presentar esos recursos para no darle al gobierno la excusa de invocar la pausa. Con el fallo judicial, ese argumento quedó sin sustento legal.

El impacto de la pausa sobre los cubanos ha sido devastador. Las aprobaciones de Green Cards para cubanos cayeron un 99,8%, pasando de 10,984 en febrero de 2025 a solo 15 en enero de 2026.

La suspensión comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando USCIS paralizó los trámites de residencia para beneficiarios del programa CHNV, y se amplió en diciembre de 2025 a nacionales de 39 países, Cuba entre ellos.

En paralelo, las detenciones de ICE de cubanos aumentaron un 463% desde octubre de 2024, según datos del Instituto Cato.

En marzo de 2026, una nueva demanda federal colectiva buscaba reactivar más de 100,000 solicitudes de cubanos paralizadas.

Marcelo fue directa sobre la urgencia de actuar: «Yo ya he dicho en varias oportunidades que estoy dando nada más este mes de mayo que viene ahora y ya en junio creo que si no se ha acabado la pausa porque hay que comenzar a actuar».

La abogada también alertó que la situación agota económicamente a los afectados, la mayoría de los cuales ni siquiera cuenta con permisos de trabajo mientras esperan una resolución.