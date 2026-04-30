Caos migratorio: Control de seguridad de USCIS paraliza más de 12 millones de casos

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La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) activó el pasado lunes un nuevo sistema de verificación de seguridad del FBI que obliga a reenviar las huellas dactilares ya archivadas de millones de solicitantes de beneficios migratorios.

La orden generó una pausa en la adjudicación de casos que afecta a aproximadamente 12 millones de solicitudes acumuladas en el sistema, según reportó Univisión.

El portavoz de la agencia, Zach Kahler, confirmó la medida en una declaración: «USCIS ha implementado nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes, mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales.

El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos mejorados de verificación de antecedentes. Cualquier retraso en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en poco tiempo».

La medida se basa en una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2026, titulada «Protección de la seguridad nacional y el bienestar de los Estados Unidos y sus ciudadanos frente a actores criminales y otras amenazas a la seguridad pública», que exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acceder a los registros de antecedentes penales custodiados por agencias federales de justicia penal, incluido el FBI.

Una directriz interna distribuida la semana del 21 de abril instruye a los funcionarios de USCIS a reenviar las solicitudes pendientes de beneficios migratorios —incluyendo asilo, tarjetas de residencia permanente y ciudadanía— al nuevo sistema del FBI, denominado Next Generation Identification (NGI), y a «abstenerse de aprobar cualquier caso pendiente que no haya pasado por estos controles de antecedentes ampliados», según reportó CBS News.

Los solicitantes no deben realizar ninguna acción adicional, ya que el reenvío de huellas lo ejecutan internamente los propios funcionarios de la agencia.

Las solicitudes afectadas incluyen ajustes de estatus (formulario I-485), naturalizaciones (N-400), asilos afirmativos y defensivos, y peticiones de patrocinio para familiares o prometidos de ciudadanos o residentes permanentes.

Los tiempos de procesamiento ya venían deteriorados antes de esta nueva pausa: la renovación de la tarjeta de residencia permanente tardaba un mínimo de 10.5 meses; una petición I-130 para el cónyuge de un ciudadano, 62 meses; y la naturalización entre siete y diez meses según la ciudad.

Al cierre del año fiscal 2025, el 30 de septiembre, USCIS acumulaba 11,651,012 casos pendientes, frente a los 11.3 millones registrados a finales de junio de ese mismo año.

Para los cubanos, el impacto es especialmente severo. Las aprobaciones de residencia permanente para cubanos colapsaron un 99.8% entre octubre de 2024 y enero de 2026: de 10,984 aprobaciones en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026, con más de 7,000 solicitudes recibidas ese mes.

En diciembre de 2025, el gobierno ya había pausado todos los trámites migratorios de ciudadanos de 19 países restringidos, incluidos los cubanos, deteniendo el procesamiento de residencias y solicitudes de ciudadanía.

La abogada de inmigración Rosaly Chaviano explicó que «el hecho de ser nacionales cubanos ya es suficiente para ser parte de este grupo de países que tiene que poner en pausa», y advirtió que «la posición de los oficiales de ICE es que si la persona tiene una residencia pendiente, para ellos no es suficiente» para evitar una detención.

En marzo de 2026, abogados presentaron una demanda federal colectiva contra USCIS por retrasos en más de 100,000 residencias cubanas bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% desde octubre de 2024 hasta enero de 2026, superando los 1,000 arrestos mensuales a finales de 2025, mientras miles de solicitantes permanecen en un limbo legal sin fecha de resolución.