Padre de Jonathan Muir denuncia manipulación del régimen: «Pido al mundo que no lo permita»

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El pastor Elier Muir Ávila denunció que el medio oficialista Razones de Cuba utilizó imágenes de su hijo, el adolescente Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, preso en la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila, para fabricar una narrativa que lo presenta como sano dentro del penal, en una maniobra que su padre calificó de manipulación.
La plataforma publicó en Facebook una fotografía de Jonathan frente a un teclado musical, acompañada del título «Aparece menor Jonathan Muir tocando el piano en acto cultural dentro del penal», con el mensaje: «El piano no miente. La foto está ahí. Y Jonathan… ahí está, sano y salvo, con sus manitas sobre las teclas». El régimen cubano exhibió al adolescente tocando piano como respuesta a las denuncias de su familia sobre su deteriorado estado de salud.
Muir Ávila rechazó esa versión en un audio obtenido por CubaNet y acusó a las autoridades de engañar a su hijo para fotografiarlo. «Lo utilizaron, le tiraron foto, le grabaron video, le grabaron hasta el grupo de sangre al que pertenece el muchacho para hacer estas cosas horrendas. Los denuncio, a todos ellos los denuncio. Y eso tiene que ver también con las autoridades del penal», declaró.
Según su denuncia, al adolescente le prometieron «un día de visita como premio» a cambio de tocar el piano ante otros internos, algo que calificó de «gran mentira» y «gran falacia».
El pastor denunció que la operación busca construirle a su hijo «un perfil muy denigrante como un delincuente, como un vándalo, como una persona, un criminal». «Por favor, le pido al mundo entero que no permita tal injusticia, que mi niño no es un delincuente; mi niño es un adolescente que está bien enfermo y que necesita ser liberado ya para ser tratado», declaró.
La denuncia cobra especial peso porque la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido sobre esta maniobra. En su resolución de medidas cautelares a favor del menor, adoptada el 24 de abril, el organismo señaló que las autoridades habrían grabado imágenes de Jonathan «presuntamente con el propósito de construir una narrativa pública que desvirtúe las condiciones reales de su detención».
El periodista cubano José Raúl Gallego calificó la publicación como parte de «la estrategia desinformativa del Estado cubano» y fue directo: «Jonathan Muir no tiene que estar 'tocando piano' en una cárcel de adultos. Jonathan tiene que estar en su casa, junto a su familia, al igual que todos los presos políticos cubanos».
Jonathan fue arrestado el 16 de marzo tras participar en las protestas en Morón desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos, y trasladado el 1 de abril a Canaleta —prisión de adultos de máxima seguridad— sin aviso a su familia, acusado de sabotaje, delito que puede acarrear entre siete y 15 años de prisión.
Su madre reportó el 25 de abril que el adolescente sufre crisis vasovagales: «se duerme y cuando despierta está desorientado, no recuerda dónde está». El congresista Mario Díaz-Balart también exigió la liberación del joven «Ningún menor debe ser perseguido o encarcelado por alzar su voz contra una dictadura».
La CIDH determinó una «situación de gravedad y urgencia» con riesgo de daño irreparable a los derechos del menor y exigió al régimen cubano informar sobre las acciones adoptadas en un plazo de 15 días. Cuba no respondió al requerimiento previo que el organismo le envió el 10 de abril.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Jonathan Muir en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Jonathan Muir está preso en Cuba?
Jonathan Muir fue arrestado el 16 de marzo de 2026 tras participar en protestas en Morón contra los apagones y la escasez de alimentos. Fue acusado del delito de sabotaje, lo que puede conllevar entre siete y 15 años de prisión.
¿Qué denuncias ha realizado la familia de Jonathan Muir?
La familia de Jonathan Muir ha denunciado que el régimen cubano está manipulando la narrativa sobre su estado de salud, mostrando imágenes del adolescente tocando el piano en prisión para aparentar que está en buen estado. El padre, Elier Muir Ávila, ha declarado que su hijo está enfermo, sufriendo crisis vasovagales y condiciones precarias en la cárcel de Canaleta.
¿Qué acciones ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jonathan Muir?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a Jonathan Muir, considerando que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de daño irreparable. El organismo exigió al régimen cubano que informe sobre las acciones adoptadas en un plazo de 15 días.
¿Qué condiciones enfrenta Jonathan Muir en prisión?
Jonathan Muir enfrenta condiciones deplorables en la prisión de Canaleta, una cárcel de máxima seguridad para adultos. Su estado de salud es preocupante, ya que sufre de deshidrosis, desnutrición, y picaduras de chinches que le provocan infecciones. Además, solo recibe una ración de comida al día y no tiene acceso a tratamiento médico adecuado.
¿Qué ha dicho la comunidad internacional sobre el caso de Jonathan Muir?
El caso de Jonathan Muir ha generado una respuesta internacional significativa. Congresistas estadounidenses como Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar han exigido su liberación. Además, el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha expresado preocupación por su situación y ha pedido su liberación inmediata.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.