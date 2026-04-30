"Spider-Man", campeón de MMA, enfrenta nuevo cargo: El régimen lo acusa de incitar a la población a manifestarse

Vídeos relacionados:

El régimen cubano intenta imponerle un nuevo cargo a Javier Ernesto Martín Gutiérrez, el luchador de 34 años conocido como «Spider-Man», por presuntamente incitar a la población a manifestarse, según informó su familia a Martí Noticias tras lograr visitarlo este miércoles en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana.

Su pareja, Lisandra Cuza, y su madre, Lourdes Gutiérrez, pudieron verlo por primera vez desde que fue detenido violentamente el 24 de abril en Marianao, cuando unos 10 agentes vestidos de civil lo golpearon y lo subieron a un vehículo negro sin placas.

El encuentro fue breve y bajo estricta vigilancia. «Hablamos cosas de la familia, no tocamos el tema ni nada porque eso está prohibido hablar... el instructor estuvo todo el tiempo presente», relató Cuza.

A pesar de las restricciones, la pareja del deportista confirmó que observó marcas en su cuerpo, consistentes con los golpes que él mismo denunció ante su abogado: «No entendí la manera en la que me cogieron. Me cayeron arriba 10 hombres vestidos de civil, ¿sabes? Me golpearon».

Lejos de retractarse, el campeón de artes marciales mixtas de la Cuban Fighting League ratificó sus posturas críticas ante las autoridades. Cuza lo resumió con claridad: «A él por su forma de pensar no lo pueden acusar de nada... él lo dijo ahí bien clarito: 'Aquí el presidente no sirve'».

Sobre la nueva acusación de incitación, Martín Gutiérrez respondió con firmeza desde su celda: «¿Por qué nadie salió? Porque todo el mundo tiene miedo y esa es la realidad. Y como yo no tenía miedo, yo sí salí a manifestarme, pero yo sabía que iba a terminar aquí».

El deportista llevaba días protestando desde el balcón de su casa en la avenida 31 de Marianao, al menos desde el 19 de abril, denunciando el consumo de drogas, la violencia callejera y que mujeres y niños comían de la basura.

Su hermana, Yuneisy Gutiérrez, explicó la motivación del joven: «Es la empatía y el dolor que sientes por ver que hay niños, como él dice, comiendo de la basura».

El sitio oficialista Razones de Cuba calificó la protesta como un «show mediático» e insinuó que el detenido padece problemas de salud mental, táctica que sigue un patrón histórico documentado de patologización del disenso en Cuba.

Las autoridades interrogaron a Cuza sobre si el deportista tomaba medicamentos o tenía algún trastorno. Su respuesta fue categórica: «Yo les dije que está muy bien, él no tiene ningún problema, está excelente de salud».

La madre del detenido también rechazó las versiones oficiales de que molestaba a sus vecinos: «Siempre fue un niño muy correcto, muy educado. No entiendo eso de dónde lo están sacando, eso de que los vecinos protestaron es incierto».

El caso se enmarca en una represión sistemática en escalada: Prisoners Defenders registró 44 nuevos presos políticos en Cuba en marzo de 2026, con un total de 217 condenados por «sedición» en la isla.

La familia aguarda ahora la decisión formal sobre los cargos, mientras el abogado de Martín Gutiérrez continúa siendo el único canal de comunicación con el exterior desde que el campeón fue trasladado directamente a Villa Marista tras su arresto.