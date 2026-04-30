Cubana al salir de la isla rumbo a España: «No solo me voy del país… me voy de una versión de mí»

Una joven cubana identificada como Sharlene publicó ayer en Instagram un emotivo video de su primer viaje fuera de Cuba rumbo a España, donde se reencontró con su padre tras tres años de separación.

En la descripción del reel, Sharlene resumió con una frase lo que sienten miles de cubanos al emigrar: «Hoy no solo me voy del país… me voy de una versión de mí».

Fue la primera vez que viajó en avión, y lo hizo sola. «Para ser la primera vez que viajo y sola, pensé que iba a estar muchísimo más nerviosa, pero no, todo lo contrario», contó en el video.

El vuelo incluyó una escala por combustible antes de llegar a Madrid. Durante la travesía nocturna, Sharlene aprovechó para comer y ver una película de terror, y al amanecer pudo contemplar el paisaje desde la ventanilla por primera vez.

Llegar al aeropuerto de Barajas no fue sencillo. «Fue muy difícil encontrar a mi papá porque es muy grande el aeropuerto. Pero lo encontré, señores. Miren su cara de felicidad porque llevábamos muchísimo tiempo sin vernos», narró con evidente emoción.

Tras el reencuentro, padre e hija tomaron un vuelo interno hacia Mallorca, destino final de la joven, donde otra persona la esperaba con una sorpresa.

Sharlene cerró su publicación con una invitación que resume el espíritu de su relato: «Este viaje no es solo un destino… es un reencuentro que llevo esperando demasiado tiempo. Sígueme, que este viaje no es solo mío».

La separación familiar de años es una constante dolorosa en la emigración cubana. Otros cubanos han vivido reencuentros desgarradores tras años sin verse, y los trámites de reunificación pueden demorar mucho tiempo.

Esta tendencia de documentar la emigración en redes sociales conecta con una comunidad diaspórica amplia. Una cubana narró su último día en la isla antes de irse a España en un video que también generó gran respuesta, al igual que otra cubana que celebró su ciudadanía española tras años de esfuerzo.