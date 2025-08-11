Lo que vivió esta cubana en su último día en la isla antes de irse a España: "El recuerdo que tendría"

Una joven cubana compartió en redes sociales un emotivo video narrando cómo vivió su último día en la isla antes de partir rumbo a España, un relato cargado de nervios, emociones y pequeñas anécdotas.

“Hoy me levanté súper nerviosa porque en tan solo 15 horas mi vida cambiará para siempre”, comienza diciendo la protagonista, que decidió registrar en video cada momento de su jornada final en Cuba.

Su día empezó con un desayuno improvisado en una heladería que ya conocía y que, según confesó, le traía buenos recuerdos. Allí pidió un smoothie de frutos del bosque y un semifrío de vainilla, antes de regresar a su alojamiento para terminar de empacar las maletas.

A la hora del almuerzo optaron por unas lasañas a domicilio, para no perder tiempo y evitar comidas pesadas antes del vuelo. “Imagínate que me diera cagalera en el avión”, comentó entre risas.

Las horas pasaron entre últimos ajustes y el traslado al aeropuerto, donde aprovechó para comprar agua, ver videos y recibir la visita de su hermana, a quien, confesó, extrañará mucho. “Las personas, no el lugar”, recalcó sobre lo que más echará de menos.

Entre el check-in y el control aduanal, la espera fue de casi tres horas. “Cuando entré al aeropuerto sentí que estaba en otro mundo”, narró, antes de abordar su vuelo hacia una nueva etapa de su vida.

El video, publicado en Instagram, ya acumula reacciones y comentarios de cubanos dentro y fuera de la isla que se identifican con la experiencia de despedirse de su país natal.

