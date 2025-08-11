Lo que vivió esta cubana en su último día en la isla antes de irse a España: "El recuerdo que tendría"

Una joven cubana compartió en redes sociales un emotivo video narrando cómo vivió su último día en la isla antes de partir rumbo a España, un relato cargado de nervios, emociones y pequeñas anécdotas.
“Hoy me levanté súper nerviosa porque en tan solo 15 horas mi vida cambiará para siempre”, comienza diciendo la protagonista, que decidió registrar en video cada momento de su jornada final en Cuba.
Su día empezó con un desayuno improvisado en una heladería que ya conocía y que, según confesó, le traía buenos recuerdos. Allí pidió un smoothie de frutos del bosque y un semifrío de vainilla, antes de regresar a su alojamiento para terminar de empacar las maletas.
A la hora del almuerzo optaron por unas lasañas a domicilio, para no perder tiempo y evitar comidas pesadas antes del vuelo. “Imagínate que me diera cagalera en el avión”, comentó entre risas.
Las horas pasaron entre últimos ajustes y el traslado al aeropuerto, donde aprovechó para comprar agua, ver videos y recibir la visita de su hermana, a quien, confesó, extrañará mucho. “Las personas, no el lugar”, recalcó sobre lo que más echará de menos.
Entre el check-in y el control aduanal, la espera fue de casi tres horas. “Cuando entré al aeropuerto sentí que estaba en otro mundo”, narró, antes de abordar su vuelo hacia una nueva etapa de su vida.
El video, publicado en Instagram, ya acumula reacciones y comentarios de cubanos dentro y fuera de la isla que se identifican con la experiencia de despedirse de su país natal.
Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y el impacto emocional de dejar la isla
¿Qué emociones experimentan los cubanos al dejar la isla?
La partida de Cuba está cargada de nervios, emoción y nostalgia. Los cubanos que emigran suelen sentirse ansiosos por el cambio inminente en sus vidas y experimentan una mezcla de tristeza por dejar a sus seres queridos y esperanza por un futuro mejor. La despedida en el aeropuerto es especialmente emotiva, como narran diversas historias de cubanos que han tenido que separarse de sus familias.
¿Qué es lo que más extrañan los cubanos después de emigrar?
Los cubanos que emigran tienden a extrañar principalmente a las personas que dejan atrás, más que al lugar en sí. Aunque algunos recuerdan con cariño ciertos aspectos de sus vidas en Cuba, como las comidas familiares o momentos compartidos con amigos, el factor humano es lo que más pesa en su nostalgia. La familia y las amistades son los vínculos más difíciles de romper.
¿Cómo afectan los testimonios en redes sociales a otros cubanos en situación similar?
Los testimonios de cubanos emigrados en redes sociales generan empatía y conexión entre aquellos que han vivido experiencias similares. Estas historias permiten a los emigrantes compartir sus emociones y reflexiones, creando un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Además, estos relatos ayudan a visibilizar la realidad de la migración cubana y el desarraigo que sienten muchas personas al dejar su país.
¿Por qué muchos cubanos deciden emigrar a pesar del dolor de dejar a su familia?
La principal razón por la que los cubanos deciden emigrar es la búsqueda de mejores oportunidades y libertad. A pesar del dolor de separarse de sus seres queridos, muchos sienten que las condiciones económicas y sociales en Cuba limitan su desarrollo personal y profesional. La esperanza de un futuro mejor para ellos y sus familias es un poderoso motivador que impulsa a muchos a tomar la difícil decisión de emigrar.
