Cubanos en Uruguay agradecieron a Luis Lacalle "por ser la voz de millones de oprimidos”

Un grupo de cubanos residentes en Uruguay se manifestaron en la mañana de este domingo en Montevideo para agradecer la solidaridad del presidente Luis Lacalle Pou tras exponer en la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el carácter dictatorial y represivo del régimen.

Los manifestantes, miembros fundamentalmente de las organizaciones Cubanos Libres en Uruguay y Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, se dieron cita en la Plaza de la Independencia y corearon consignas por la libertad de la isla, además de expresiones de público agradecimiento a Lacalle Pou por su apoyo.

“Por ser la voz de millones de cubanos oprimidos, por mantener el compromiso con la democracia y los derechos humanos, por la postura digna en la Celac ante el silencio cómplice de muchos, ¡Gracias Luis! ¡Gracias Uruguay!”, se leía en la convocatoria del acto, al que también acudieron uruguayos simpatizantes de la causa cubana.

"Vamos a ser eternos agradecidos a Lacalle porque no ha sido solo esta vez: tampoco invitó a su asunción como presidente al dictador Díaz Canel", dijo Luis Estrada, presidente de la organización Cubanos Libres en declaraciones a un medio local.

"En esta lucha que tenemos los cubanos por ser libres tras 62 años y medio, hemos tenido muy poco apoyo a nivel latinoamericano, para no decir mundial, entonces es muy importante para nosotros los cubanos que un presidente tenga el valor y haya tenido la actitud y la acción de apoyarnos a nosotros como pueblo", agregó otro de los cubanos presentes en el acto.

El cantante y compositor cubano residente en Miami, Willy Chirino, también manifestó su agradecimiento al mandatario uruguayo.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, condenó abiertamente a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua durante la VI Cumbre de la CELAC, celebrada en el Palacio Nacional de México.

“Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo ante los gobernantes Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Lacalle Pou incluso citó un fragmento de Patria y Vida y resaltó que "quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno".

A finales de julio, el presidente de Uruguay ya había calificado a Cuba de “dictadura” en declaraciones para La Nación+ y destacó que el que no lo quiera admitir será porque tiene “afinidades ideológicas muy fuertes”. Explicó que las posturas que deben adoptar las naciones ante el caso cubano no deben ser “ideológicas” sino de respeto por los derechos humanos, algo que va más allá de ser socialista, capitalista o pro mercado.

Refirió que Cuba y otros países como Venezuela y Nicaragua practican “un capitalismo prebendario" en el ámbito del gobierno, mientras el pueblo vive bajo grandes carencias. “La gran mayoría de los que predican esas cosas no viven como predican”, concluyó, y subrayó que en muchos de esos casos “la ideología en realidad funciona como un escudo”.

Luis Lacalle Pou no invitó a Miguel Díaz-Canel, a Daniel Ortega ni a Nicolás Maduro cuando asumió la presidencia de Uruguay en marzo de 2020.

Poco después de las protestas del 11 de julio en Cuba, Lacalle Pou fue uno de los primeros presidentes latinoamericanos en manifestar su apoyo.

“El pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar" afirmó el 12 de julio en conferencia de prensa, y añadió que “Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos”.