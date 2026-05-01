EE.UU. bloquea todos los bienes de vinculados al régimen cubano dentro de su territorio

Una de las disposiciones más amplias extiende las sanciones a los familiares adultos de las personas ya designadas

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El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que bloquea todos los bienes e intereses en propiedades ubicados en territorio estadounidense de personas extranjeras vinculadas al régimen cubano, con lo cual amplía significativamente el alcance de las sanciones contra La Habana.

La medida, publicada desde la Casa Blanca, se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) y amplía el marco legal de la Orden Ejecutiva 14380 firmada el 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba.

La orden establece que las políticas del régimen cubano "continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", y añade que "no solo están diseñadas para dañar a Estados Unidos, sino que también son repugnantes a los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas".

Los sectores cubiertos por el bloqueo de activos incluyen energía, defensa y materiales relacionados, metales y minería, servicios financieros y seguridad de la economía cubana.

La orden alcanza a líderes, funcionarios y ejecutivos del gobierno cubano, a quienes hayan prestado apoyo material o tecnológico al régimen, a responsables de abusos graves de derechos humanos y a implicados en actos de corrupción.

Una de las disposiciones más amplias extiende las sanciones a los familiares adultos de las personas ya designadas, lo que amplía considerablemente el alcance de las medidas.

Las designaciones no requerirán notificación previa a los afectados. La propia orden justifica esta decisión señalando que "la capacidad de transferir fondos de forma instantánea haría ineficaces las medidas" si se avisara con antelación.

La orden también suspende la entrada a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de todas las personas que cumplan los criterios de sanción, salvo que el Secretario de Estado determine que su ingreso es de interés nacional.

Además, autoriza al Secretario del Tesoro a sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas bloqueadas, incluyendo la prohibición de cuentas corresponsales en territorio estadounidense.

Un funcionario de la Casa Blanca advirtió que "Cuba provee un entorno permisivo para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas (160 kilómetros) del territorio estadounidense".

La nueva orden se inscribe en la estrategia de presión máxima de Trump contra la dictadura cubana, que desde enero de 2025 ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla.

El impacto económico sobre Cuba ha sido devastador. El país registra apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55 % del territorio y una contracción del PIB proyectada en 7,2 % para 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist, sobre una caída acumulada del 23 % desde 2019.

El régimen ha respondido con acusaciones de "castigo colectivo". El viceministro Carlos Fernández de Cossío desafió ayer a Washington a levantar las sanciones si cree que los problemas de Cuba son responsabilidad exclusiva del gobierno, argumentando que Washington "no se atreve a demostrar sus afirmaciones poniendo a prueba la alternativa".

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió en días recientes que las reformas económicas en Cuba son "imposibles con esta gente al mando" y que Washington no permitirá que adversarios operen bases de inteligencia a 90 millas de su territorio.

Trump anticipó el rumbo de estas medidas el 30 de marzo, cuando afirmó que Cuba "en poco tiempo va a fracasar" y que Estados Unidos "estará allí para ayudarla".