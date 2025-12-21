Fabré pide libertad para músico preso de su orquesta y apela al "concepto de Revolución" de Fidel Castro

Vídeos relacionados:

Cándido Fabré volvió a utilizar su perfil en redes sociales para pedir la libertad de Juan Ramiro Arzuága -integrante de su orquesta conocido como “El Moro”- quien, según insiste, está preso injustamente aunque continúa sin explicar de qué se le acusa.

En esta ocasión, el músico acompañó su petición incluso de una apelación directa al legado de Fidel Castro y a su definición de Revolución.

En su mensaje, Fabré fundió el dolor personal, la crítica contenida y su inquebrantable fidelidad ideológica, exigiendo que se cumplan "los valores" que una vez proclamó el mayor de los Castro.

“El muchacho está limpio, no quieran embarrarlo”

Desde hace meses, Fabré viene denunciando lo que considera una detención injusta: su compañero de trabajo permanece encarcelado en la prisión de San José, Mayabeque, sin que -según sus palabras- existan pruebas ni cargos que lo justifiquen.

“Me duele mucho pensar que aún mantienen injustamente en prisión a uno de mis compañeros de trabajo, Juan Ramiro Arzuaga, para nosotros El Moro. Quiera Dios pueda estar en libertad para fin de año y, junto a su niño y familia, pueda abrazar el nuevo año. En el centenario de nuestro Fidel", escribió el músico.

A continuación, Fabré aclaró que él no pide solo la libertad de su preso, sino que pide "justicia por todo el que la merezca".

"Espero no tener que alzar la voz en cada tarima por la libertad de Juan Ramiro Arzuaga, el Moro de mi banda. ¿Cuándo tendrán en cuenta el concepto 'Revolución' de El Comandante en Jefe? El gato tiene cuatro patas, no busquen la quinta", añadió en la parte más singular de su alegato, apelando al ideario fidelista pero sin aclarar por qué.

"El muchacho está limpio, no quieran embarrarlo", concluyó de forma enigmática.

No se conocen los cargos ni hay información oficial sobre el caso

Pese a la exposición pública del tema, hasta el momento no se ha hecho público de manera oficial de qué se le acusa a Juan Ramiro Arzuaga.

Cándido Fabré ha sostenido que su compañero está preso “sin delito”, y ha reiterado que “en todos los registros, está limpio”.

Sin embargo, la ausencia de detalles concretos ha generado tanto solidaridad como cuestionamientos.

Algunos seguidores del músico le han pedido que explique el motivo del encarcelamiento, mientras otros respaldan sus palabras sin dudar: “Si tú lo defiendes, es porque algo mal están haciendo”.

“¿Cuándo tendrán en cuenta el concepto Revolución de El Comandante en Jefe?”

El eje central del nuevo mensaje de Fabré se encuentra en una pregunta cargada de simbolismo: “¿Cuándo tendrán en cuenta el concepto Revolución de El Comandante en Jefe?”

Con ello, el músico apela directamente al famoso discurso pronunciado por Fidel Castro el 1 de mayo del 2000, donde definió la Revolución como el acto de “cambiar todo lo que debe ser cambiado”.

Al invocar esa definición, Fabré no rompe con su fidelidad al sistema, pero sugiere que el propio Estado está violando los valores que dice defender.

“El gato tiene cuatro patas, no busquen la quinta”, advirtió en otro tramo del texto.

Una mezcla de apoyo, cuestionamientos y llamados a ampliar el reclamo

Su publicación ha generado una intensa respuesta del público.

La mayoría lo apoyó y pidió la liberación del Moro, pero también hubo quienes le pidieron ser más transparente: “¿Qué hizo exactamente?”, “Queremos saber qué estás defendiendo”.

Otros lo invitaron a alzar la voz por causas más amplias: “Habla también por los presos del 11J”, “Con tu tarima y tu voz puedes pedir justicia para todos los que están sufriendo represión”, opinaron dos internautas.

Incluso entre sus seguidores más fieles, la fidelidad ideológica al legado de Fidel generó incomodidad.

Varios mensajes señalaron la contradicción entre esa lealtad y la realidad actual del país.

La frase “¿Cuándo tendrán en cuenta el concepto Revolución de El Comandante en Jefe?” resume el lugar incómodo en el que se sitúa Fabré: no como disidente, sino como creyente en un ideal traicionado.

Su reclamo es más ético que político, más emocional que jurídico, pero también más incómodo por venir desde adentro.

Y aunque el caso de Juan Ramiro Arzuaga permanece sin esclarecerse públicamente, la demanda de Fabré resuena en un país donde cada vez más voces piden explicaciones, claridad y justicia.