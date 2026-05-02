Líder supremo de Irán llama a librar una batalla económica contra los "enemigos" del país

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El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, llamó este viernes a librar una «yihad económica y cultural» contra los enemigos del país, en una declaración escrita difundida con motivo del Día del Trabajo en la que instó a la población a movilizarse en el frente interno mientras las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas.

En el mensaje, Khamenei afirmó que Irán «ha demostrado al mundo en una batalla militar con los enemigos su progreso y excelencia», pero que «debe también decepcionarlos y derrotarlos en la etapa de la yihad económica y cultural».

El líder supremo instó a los iraníes a priorizar «el consumo de bienes fabricados en el país» y pidió a los dueños de negocios afectados que eviten «en lo posible los despidos y la separación de su fuerza laboral».

El llamado se produce en un contexto de guerra abierta y crisis económica severa. Mojtaba Khamenei asumió como líder supremo el 9 de marzo de 2026 tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, ocurrida el 28 de febrero durante los bombardeos iniciales de la guerra.

El gobierno iraní describió la muerte de Ali Khamenei como un acto de «martirio en la agresión sionista-estadounidense». Mojtaba resultó herido en las piernas en ese mismo ataque y no se había mostrado en público desde que asumió el cargo.

La economía iraní acumula golpes severos: la inflación anual alcanzó el 72% en marzo de 2026, el rial se ha depreciado más del 50% frente al dólar desde enero, y el PIB se contrajo un 2,5% en el año fiscal 2025-2026.

El bloqueo naval en el Golfo de Omán, impuesto el 13 de abril, genera pérdidas diarias de 435 millones de dólares para Irán, mientras las exportaciones de petróleo cayeron de 2,5 millones a 1,5 millones de barriles diarios.

En ese marco, la declaración de Khamenei busca movilizar a la población y a los actores económicos internos frente al aislamiento externo, en un momento en que las negociaciones mediadas por Pakistán no producen resultados.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump declaró públicamente que no estaba satisfecho con la última propuesta iraní transmitida a través del mediador Pakistán, y que no estaba seguro de que se pudiera llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Trump extendió el alto al fuego con Irán el 21 de abril a petición de Pakistán, pese a amenazas de destruir infraestructura iraní si no se alcanzaba un acuerdo.

El canciller iraní Abbas Araghchi respondió que Irán sigue abierto a la diplomacia, pero solo si Washington altera su «enfoque expansionista» y su «retórica amenazante».

Las posiciones de ambas partes siguen siendo incompatibles: EE.UU. exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años, mientras Irán pide solo una pausa de cinco años y 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños de guerra.

Cuando Trump fue informado de la designación de Mojtaba Khamenei en marzo, predijo que el nuevo líder iraní «no duraría mucho», una advertencia que el régimen en Teherán no ha ignorado.