Trump dice que Irán aceptó detener su programa nuclear y entregar material radiactivo

El presidente Donald Trump declaró este jueves que Irán ha acordado no desarrollar armas nucleares y que entregará el material radiactivo —uranio enriquecido— que quedó enterrado bajo tierra tras los ataques estadounidenses con bombarderos B-2 Spirit.

"Lo más importante es que Irán no tenga un arma nuclear y han acordado eso. Irán ha acordado eso, y lo han acordado eso muy poderosamente", afirmó Trump ante reporteros.

El mandatario añadió que Teherán también se comprometió a devolver el material que denominó "polvo nuclear":

"Han acordado devolvernos el polvo nuclear que está muy bajo tierra por el ataque que hicimos con los bombarderos B-2", subrayó.

Trump se mostró optimista sobre el rumbo de las negociaciones: "Tenemos mucho acuerdo con Irán y creo que algo va a ocurrir de manera muy positiva".

Las declaraciones se producen apenas días después del fracaso de las conversaciones de paz celebradas en Islamabad entre el 10 y el 12 de abril, donde la delegación estadounidense —encabezada por el vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner— no logró cerrar un acuerdo tras 21 horas de negociaciones.

En aquella ronda, Washington exigía el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años, mientras Irán ofrecía solo una pausa de cinco años y reclamaba 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños de guerra.

Tras el colapso de las conversaciones, Trump ordenó un bloqueo naval total contra puertos iraníes que entró en vigor el 13 de abril. En las primeras 48 horas, nueve buques mercantes fueron ordenados a dar media vuelta y al menos ocho petroleros cumplieron sin necesidad de abordaje.

Vance había advertido entonces: "No hemos visto un compromiso fundamental de Irán a no desarrollar armas nucleares a largo plazo; es peor noticia para ellos que para nosotros".

El material al que Trump llama "polvo nuclear" es el uranio enriquecido que quedó sepultado tras la Operación Midnight Hammer, ejecutada el 22 de junio de 2025, cuando siete bombarderos B-2 Spirit atacaron la instalación subterránea de Fordow —ubicada a 90 metros de profundidad— con bombas antibúnker de 30,000 libras, y en ese momento el presidente declaró que Fordow desapareció.

Posterior a esa operación, la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel denominada Operación Furia Épica, iniciada el 28 de febrero de 2026, destruyó instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow, y resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei el 1 de marzo.

La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó en marzo de 2026 que Irán poseía 5,500 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cantidad suficiente para fabricar nueve bombas nucleares.

Sin embargo, las afirmaciones de Trump del jueves carecen por ahora de confirmación oficial iraní y contrastan con la posición de Teherán documentada apenas 48 horas antes, cuando fuentes iraníes rechazaban entregar la totalidad de su uranio altamente enriquecido, aunque mostraban mayor flexibilidad respecto al nivel de enriquecimiento.

Trump también sugirió que podría haber una firma de acuerdo en Islamabad y que la guerra está "muy cerca de terminar", al tiempo que Estados Unidos anunció el envío de 10,000 soldados adicionales a Oriente Medio.