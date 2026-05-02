«Me gusta acabar los trabajos»: Trump condiciona el destino de Cuba a la guerra en Irán

El presidente Donald Trump declaró este viernes que Estados Unidos «tomará control de Cuba casi de inmediato» una vez que concluyan las operaciones militares contra Irán, condicionando explícitamente el destino de la isla al desenlace del conflicto en Oriente Medio.

Las declaraciones se produjeron durante una cena privada en el Forum Club de West Palm Beach, Florida, donde Trump trazó con claridad su orden de prioridades geopolíticas: «Acabaremos esta primero, me gusta acabar los trabajos», dijo en referencia a Irán antes de volver su atención hacia Cuba.

Trump describió un escenario militar concreto: tras concluir en Oriente Medio, desplegaría el portaviones USS Abraham Lincoln —que lidera actualmente las operaciones contra Irán— a aproximadamente 100 metros de la costa cubana. Según el mandatario, ante esa demostración de fuerza los cubanos responderían: «Muchas gracias, nos rendimos».

El mismo día de las declaraciones, Trump firmó una nueva orden ejecutiva de sanciones contra Cuba titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

La orden congela activos de líderes, funcionarios, ejecutivos del régimen cubano y personas vinculadas a abusos de derechos humanos, corrupción y represión, y extiende su alcance a empresas y bancos extranjeros con vínculos comerciales con La Habana.

La medida amplía la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró al gobierno cubano una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense. Desde entonces, la administración ha acumulado más de 240 nuevas sanciones contra el régimen.

Entre quienes verán sus activos congelados por Washington figuran funcionarios, familiares del régimen y ejecutivos de empresas estatales cubanas con operaciones internacionales.

El telón de fondo es la Operación Furia Épica, iniciada el 28 de febrero de 2026 con una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. Desde entonces, EE.UU. ha hundido nueve buques de guerra iraníes, eliminado a 48 altos funcionarios y al líder supremo Alí Jamenei, e implementado un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz desde el 13 de abril. Tres portaviones estadounidenses operan simultáneamente en la región, el primer caso desde 2003.

Irán presentó este viernes una nueva propuesta de paz que Trump rechazó, manteniendo el bloqueo de Ormuz y sin señales de un cese inmediato de las operaciones.

El Senado rechazó el 27 de abril una enmienda demócrata que buscaba limitar posibles acciones militares de Trump contra Cuba, dejando al presidente con amplia libertad de acción en el Caribe.

La presión sobre la isla se ha traducido en una crisis energética severa: la intercepción de al menos siete tanqueros con destino a Cuba y la prohibición de recibir petróleo ruso han generado apagones de hasta 20-25 horas diarias en toda la isla, agravando el sufrimiento de la población.

Cuba y Estados Unidos entablaron negociaciones directas el 20 de abril, en las que Washington exige la liberación de presos políticos, el fin de la represión y una mayor apertura económica, condiciones que el régimen de Miguel Díaz-Canel no ha aceptado hasta ahora.