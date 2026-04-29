Petrolero ruso Universal reduce velocidad y ajusta rumbo en medio de presión militar de EE. UU. en el Caribe

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El petrolero ruso Universal, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, continúa su travesía por el Atlántico en medio de crecientes interrogantes sobre su destino final, en un contexto marcado por la presión geopolítica y militar de Washington en el Caribe.

Acorde al sitio especializado marinetraffic.com, los datos más recientes de seguimiento marítimo sitúan al buque en 30.534433 N, -52.156906 W, con una actualización recibida hace unas 14 horas.

Esta posición supone un desplazamiento respecto a la registrada previamente (31.077833 N, -51.449000 W), lo que indica que el tanquero ha recorrido aproximadamente 80 a 100 millas náuticas en dirección suroeste en ese intervalo.

El cambio es significativo. Mientras en el reporte anterior el Universal mostraba un rumbo de 323 grados (noroeste), ahora aparece navegando a 2.2 nudos con un rumbo cercano a 246 grados (oeste-suroeste), aunque con inconsistencias típicas del sistema AIS.

En términos prácticos, esto implica una corrección parcial hacia el Caribe, pero con una velocidad aún más reducida que refuerza la percepción de una navegación lenta y cautelosa.

A pesar de esta corrección, el buque sigue sin declarar un destino final en los sistemas de identificación automática, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre si efectivamente se dirige a Cuba o si está ajustando su trayectoria en función de factores externos.

El contexto en el que se produce este comportamiento es especialmente sensible. El Universal forma parte de la flota de Sovcomflot y está sujeto a sanciones occidentales, mientras que la normativa estadounidense —en particular la Licencia General 134A de la OFAC— excluye explícitamente a Cuba de operaciones con petróleo ruso bajo jurisdicción estadounidense.

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado de forma notable su presencia militar en el entorno de la isla. El ejercicio FLEX2026, en desarrollo en Cayo Hueso, integra drones, inteligencia artificial, buques de combate y sistemas autónomos en una arquitectura capaz de detectar, seguir e interceptar embarcaciones en tiempo real.

Este despliegue no se interpreta como un movimiento aislado. Analistas señalan que encaja en un patrón de presión escalonada similar al aplicado en Venezuela antes de la caída de Nicolás Maduro, combinando vigilancia, presencia naval y capacidad de interdicción marítima.

En ese contexto, la trayectoria del Universal podría no ser únicamente una decisión técnica. La combinación de sanciones, precedentes recientes de desvíos de buques bajo presión regulatoria y la capacidad operativa desplegada por Estados Unidos en el Caribe abre la puerta a un escenario en el que el tanquero esté operando bajo condicionamientos externos, a la espera de definiciones políticas o garantías de seguridad para completar su ruta.

Por ahora, el buque avanza, pero lo hace despacio y sin rumbo completamente claro. Y en un entorno donde cada movimiento en el mar puede ser monitoreado en tiempo real, esa aparente deriva podría reflejar mucho más que simples ajustes de navegación.