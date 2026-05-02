José Daniel Ferrer advierte a represores y chivatos del régimen: «La tiranía pronto cae, luego será demasiado tarde»

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El líder opositor José Daniel Ferrer lanzó este sábado una contundente advertencia pública dirigida a represores y colaboradores del régimen cubano, afirmando que no tendrán escapatoria y llamándolos a romper con la dictadura antes de que sea demasiado tarde.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció además que el régimen habría ordenado quemar expedientes de oficiales de sus propias fuerzas represivas, aunque advirtió que ya existen copias de esos documentos.

«Dicen que la tiranía ordenó quemar expedientes de oficiales de las fuerzas represivas, pero ya hay varios que guardaron copias de represores y chivatos para tener con qué comprar indulgencias», escribió Ferrer.

El opositor también apuntó contra los perfiles en redes sociales que atacan a quienes luchan por la libertad de Cuba y mantienen sus cuentas restringidas.

«¿Por qué será que muchos de los perfiles que salen a apoyar a la tiranía y a ofender y descalificar a quienes luchamos por la libertad de Cuba, están restringidos? Porque saben que lo que hacen es vergonzoso y quieren evitar que tengamos acceso a imágenes y otros datos de ellos», señaló.

Ferrer identificó además una categoría más peligrosa de colaboradores del régimen: aquellos que operan sin restringir sus perfiles desde una posición de «aparentes opositores».

«Estos instrumentos de la tiranía son un poco más astutos que los que hacen el mismo trabajo a favor del régimen desde una posición de aparentes opositores a la dictadura, y no restringen sus perfiles», advirtió.

El mensaje culmina con un ultimátum directo: «Represores y chivatos no tendrán escapatoria. Pueden estar seguros. La tiranía pronto cae. Si quieren atenuar sus culpas, rompan ahora con el régimen criminal. Luego será demasiado tarde».

Ferrer emite estas advertencias desde Miami, adonde llegó desterrado forzosamente en octubre de 2025 junto a su esposa Nelva Ortega y sus tres hijos, tras salir directamente desde la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba.

Desde el exilio, el líder de la UNPACU ha mantenido una intensa actividad política. En enero de 2026 advirtió directamente a Díaz-Canel que se adelantara al colapso inminente del sistema, y en marzo anticipó públicamente una fecha para la caída del régimen.

También ha respaldado las medidas de la administración Trump contra Cuba como «un paso firme hacia el fin del castrismo» y en abril recibió una ovación en el Congreso de Florida junto a otros opositores cubanos.

El contexto represivo en la isla sigue siendo grave. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 114 agresiones contra la libertad de expresión en enero de 2026 y 128 en febrero del mismo año, evidenciando una escalada sostenida.

Ferrer acumuló más de la mitad de los últimos veinte años encarcelado por su activismo. Al llegar a Miami en octubre de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio lo recibió con el mensaje: «Bienvenido a la libertad, Ferrer», y exigió la liberación de más de 700 presos políticos cubanos.