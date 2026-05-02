José Daniel Ferrer dice que el régimen no soltará el poder: «No se rendirán con solo ver o sentir cerca el portaaviones»

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El líder opositor cubano José Daniel Ferrer advirtió este sábado que el régimen cubano no cederá ante la presión militar del portaaviones prometido por Donald Trump, y llamó abiertamente a una intervención armada directa para poner fin a la dictadura, en declaraciones recogidas desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Ferrer respondía así a la pregunta de si el régimen se rendiría si Trump cumple su promesa de enviar el USS Abraham Lincoln a las costas cubanas, anunciada el 1 de mayo en una cena del Forum Club en West Palm Beach, donde el presidente estadounidense afirmó que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir las operaciones en Irán.
«No se rendirán con solo ver o sentir cerca el portaaviones. No porque sean valientes, no lo harán porque el poder absoluto les ha enloquecido al punto de que creen que algo va a pasar a última hora que los libre de la cárcel, como a Maduro, o del infierno, como a Jamenei», declaró Ferrer.
El opositor fue más lejos y reclamó una acción militar contundente: «Ellos necesitarán una dosis de Tomahawk para entrar en razón. La dosis exacta de Tomahawk con dos o tres GBU-57A/B MOP los hará comprender que su historia terminó para siempre y que el pueblo cubano debe ser libre».
Ferrer llegó a Madrid para iniciar una gira de un mes por más de 10 países europeos junto a Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, con el objetivo de alinear a Europa con las demandas del pueblo cubano: libertad de los presos políticos y libertad de Cuba.
Al conectarse a internet en el aeropuerto y leer las declaraciones de Trump, Ferrer reconoció haberse alarmado: «Me asusté al punto que dije creo que tengo que sacar boleto de vuelta para Estados Unidos, para Miami, para el continente americano. Tengo que estar lo más cerca posible de La Habana».
Decidió continuar la gira al comprobar que Trump condicionó cualquier acción sobre Cuba a terminar primero con Irán: «Seguí leyendo y dice Donald Trump que cuando terminen Irán, así que creo que puedo realizar o comenzar al menos mi gira por Europa».
Para justificar su posición favorable a una intervención, Ferrer recurrió a una metáfora médica: «El que por odio a la quimioterapia prefiere el cáncer asesino, te dirá que prefiere que sigan muriendo cubanos inocentes antes que se envíe, en boleto de primera clase, a los criminales que tanta muerte, sufrimiento y dolor producen, a hacerle compañía a Maduro o a Jamenei. Yo prefiero la quimioterapia y la radioterapia para eliminar el cáncer».
Las declaraciones se producen en un momento de máxima presión de Washington sobre La Habana. El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones contra funcionarios cubanos en los sectores energético, de defensa, minería y finanzas, e impone sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con el régimen.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a Cuba, reduciendo las importaciones energéticas entre un 80% y un 90% y provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.
El régimen respondió con desafío. Díaz-Canel declaró: «Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba». Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que Cuba «no se deja amedrentar» y calificó las sanciones de «ilegales y abusivas».
Ferrer, exiliado forzosamente a Miami en octubre de 2025 tras más de cuatro años preso en la cárcel Mar Verde de Santiago de Cuba, cerró con una frase que resume su expectativa sobre la gira: «Ojalá no nos deje tiempo para nuestra misión. Ojalá tengamos que regresar de inmediato».
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y las declaraciones de José Daniel Ferrer
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ha declarado José Daniel Ferrer sobre la situación política en Cuba?
José Daniel Ferrer, líder opositor cubano, advirtió que el régimen cubano no cederá ante la presión militar del portaaviones prometido por Donald Trump. En sus declaraciones, hizo un llamado a una intervención armada directa para poner fin a la dictadura en Cuba.
¿Cuál es la postura de Donald Trump respecto a Cuba?
Donald Trump afirmó que Estados Unidos "tomará Cuba casi inmediatamente" tras concluir las operaciones en Irán, y amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las amenazas de Trump?
El régimen cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha respondido con desafío, afirmando que "ningún agresor encontrará rendición en Cuba". Además, el gobierno cubano ha calificado las sanciones de Trump como "ilegales y abusivas".
¿Cuál es el impacto de las sanciones de EE.UU. sobre Cuba?
Las sanciones de EE.UU. han provocado una grave reducción en las importaciones energéticas de Cuba, con apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. Desde enero de 2026, se han acumulado más de 240 sanciones contra el gobierno cubano.
¿Qué busca José Daniel Ferrer con su gira por Europa?
José Daniel Ferrer busca alinear a Europa con las demandas del pueblo cubano, que incluyen la libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba. Su gira tiene como objetivo sensibilizar a gobiernos y organizaciones europeas sobre la situación en la isla.
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