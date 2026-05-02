Cierran puente sobre el río Salado en carretera Bayamo-Las Tunas por daños seis meses después del huracán Melissa

El recorrido por Holguín implicará mayor consumo de combustible, cuando arreció la crisis energética

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La Comisión Provincial de Seguridad Vial de Granma anunció este sábado el cierre total del puente ubicado en el kilómetro 34 de la carretera Las Tunas–Bayamo, sobre el río Salado, en el poblado del mismo nombre, como consecuencia de los daños causados por el huracán Melissa en octubre de 2025.

La medida prohíbe la circulación en ambos sentidos y obliga a los conductores a utilizar la Carretera Central como vía alternativa, a través del recorrido Tunas–Holguín–Granma, precisó la nota compartida por la página en Facebook del telecentro CNC TV Granma.

En comentarios a la publicación oficial, el ciudadano Lázaro Aguilera precisó que el daño no afecta la estructura del puente, sino el terraplén de aproche, es decir, el terraplén que une la carretera con el puente.

Captura de Facebook/CNC TV Granma

"Se ha mantenido el seguimiento del fallo producto de la socavación del terraplén de aproche. No existe daño en la estructura del puente. Por el seguimiento dado es que no ha ocurrido un accidente", explicó.

Las autoridades aseguraron que ya se realizan gestiones para restablecer el tránsito "cuanto antes" y ofrecieron disculpas por los inconvenientes.

Lo que más indigna a los cubanos no es el cierre en sí, sino su tardanza, pues el huracán Melissa tocó tierra el 29 de octubre de 2025 como categoría 3 por la costa sur de Guamá, Santiago de Cuba, y varias carreteras del oriente quedaron intransitables desde los primeros días de noviembre.

El anuncio formal de cierre llega más de seis meses después del ciclón, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

"Tantos meses del paso del huracán ahora es que toman las medidas de seguridad, menos mal gracias a Dios no ocurrió ninguna desgracia", escribió Luis Felipe Garlobo Estrada.

Mariela Guerrero Delgado fue más directa: "Por Dios, Melissa pasó en octubre y es la fecha que persiste el problema. No, y continuará. Sin palabras".

Jose Manuel Ricardo resumió el sentir general con ironía. "Excelente el trabajo de prevención, luego del huracán Melissa", apuntó.

El impacto económico del desvío preocupa tanto o más que la demora. El recorrido alternativo por Holguín implica mayor consumo de combustible, un recurso críticamente escaso en Cuba, y encarece los pasajes y los fletes de carga de las mipymes.

"Ahora al aumentar el consumo de combustible de los equipos que circulan desde Oriente a La Habana y viceversa vía Holguín, por ende también el costo del pasaje que no está nada barato, al igual en las transportaciones de las cargas en las mipymes se disparan también los precios", advirtió Leandro Barcaz.

Roberto Santiesteban apuntó a la falta de mantenimiento como causa de fondo. "Analicen los puentes de la (carretera) Central, van para 100 años y están ahí. Se ha perdido aquello de darles mantenimiento", contrastó.

La recuperación vial en el oriente ha sido lenta y desigual. En noviembre de 2025, Venezuela envió técnicos para reparar vías dañadas por el huracán, y dos semanas después de Melissa el Plan Turquino seguía sin recuperarse, evidenciando la magnitud del daño y la lentitud de la respuesta estatal.

"Casi a un año de Melissa no entiendo nada", resumió Mayra Aguilera Angeriz, expresando la frustración de miles de cubanos orientales que aún esperan que la infraestructura destruida por el ciclón sea reparada.